Avengers: Endgame fue el capítulo final de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel. La productora decidió que la fase comenzaría con películas y series en Disney Plus, como WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier.

Tras la derrota de Thanos es incierto el futuro del escudo de Capitán América. Recordemos que este elemento representa el honor por la paz y otros valores que deben ser heredados a un nuevo héroe.

¿Es Falcon el nuevo Capitán América? Por lo pronto, el actor Anthony Mackie explica que no es así. Comentó que su personaje, Sam Wilson, nunca aceptó el escudo bajo el argumento que “no se sentía bien al respecto”.

En The Rich Eisen Show comentó lo siguiente: “Al final de Endgame , Sam no aceptó el escudo. Si recuerdas, le dijo a Steve, ‘No se siente bien, porque el escudo es tuyo. Así que [The Falcon and the Winter Soldier] es un largo camino para averiguar quién será el Capitán América, dónde terminará el escudo y si ese apodo volverá a aparecer, y si alguien volverá a tener ese apodo”.

Por otro lado en el podcast Lights Camera Barstool explica que la gente ya le dice que él es el siguiente Capitán América. “Es interesante saber lo que sucede en el programa porque mucha gente dice, ‘Oh, eres el Capitán América’. Yo digo, ‘Eso no es cierto’. i miras el final de Endgame , Sam nunca acepta el escudo. No hay [spoilers]... de todas las películas de Marvel que se han hecho, siempre ha habido una fotografía de algo filtrado del disfraz, donde es como, ‘Aquí está ¡cómo se verá! ' No viste nada filtrado sobre mí”.

Marvel: el nuevo Capitán América será revelado en The Falcon and the Winter Soldier. Foto: Marvel Studios/ Disney+.

