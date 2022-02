El Universo Cinematográfico de Marvel ya no solo se expande a través de películas, sino que la fase 4 ha integrado series cortas que se estrenan por Disney Plus. Esta fase comenzó con “WandaVision” y continuó con historias de los Vengadores secundarios como “Hawkeye” y “The Falcon and the Winter Soldier”.

Lamentablemente, no todas las producciones nuevas contarán con una segunda temporada. Todo parece indicar que la trama de Scarlet Witch continuará en el estreno de la cinta “Doctor Strange ins the Multiverse of Madness”, mientras que otras series como “Loki” sí han confirmado una segunda parte.

Todavía es incierto si “Hawkeye” continuará, pero un reciente informe del medio Cosmic Circus afirma que se grabó una escena extra que no llegó al aversión final en donde conectaba directamente con la segunda temporada.

El personaje que regresaría de la muerte en el UCM

Básicamente, un personaje regresaba de la muerte para complicar todo. Nos referimos a Derek Bishop, el padre de Kate y esposo de Eleanor. Aparentemente, habría sobrevivido o fingido su muerte.

Por supuesto, no se trata de un personaje con buenas intensiones. Recordemos que al final de la serie, se revela que tenía muchas cuentas pendientes con el jefe de la mafia: Kingpin.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.