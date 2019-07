Marvel Fase 4: ¿cómo los Cuatro Fantásticos podían introducirse en el UCM luego de Avengers: Endgame?

La Fase 4 del Universo Cinematográfico ya adelantó todo lo que se verá luego de Avengers: Endgame. Marvel Studios compartió algunos de los títulos en la Comic Con 2019, como Black Widow, Thor: Love and Thunder, Dr. Strange in the Multiverse of Madness, etc.

Pero la cereza del pastel en la velada sin duda fue el anuncio de la próxima aparición de los Cuatro Fantásticos en el Universo Cinematográfico de los Vengadores. Por lo pronto, no se sabe como serán incluidos, pero estas son algunas posibilidades.



En primer lugar podrían tener un cameo o una introducción en Disney+, en las series posteriores a Avengers: Endgame , específicamente en Captain America and The Winter Soldier o Hawkeye. Recordemos que Agents of S.H.I.E.L.D. ya ha presentado a personajes con poderes.



Por otro lado, podría comenzar a soltarse detalles en las cintas de Spider-Man. En Far From Home se vio la venta de la Torre de los Vengadores. La cual podría ser transformada en el Edificio Baxter, la base de los Cuatro Fantásticos.



Por último, se habla de que podrían estar fuera de la Tierra. Podría tratarse de un plan de S.H.I.E.L.D. para explorar el universo lejano junto a jóvenes y prometedores científicos (guiño a las escenas post-créditos de Spider-Man: Far From Home).

Habrá que esperar hasta el cierre de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel para conocer la estrategia para introducir a estos personajes.