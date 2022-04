El tan esperado estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness está a solo unos días de distancia, pero los fanáticos de Marvel aún saben muy poco sobre la trama. Marvel Studios se ha esforzado por ocultar los detalles centrales del argumento principal, por lo que solo tenemos cierta idea de lo que ocurrirá por los avances oficiales.

ALERTA DE SPOILER

Sin embargo, los asistentes a la CinemaCon de este año disfrutaron de algunas imágenes preliminares de Multiverse of Madness. El metraje ofreció varias piezas nuevas de información sobre la película, incluido el importante papel que juega en su historia un artefacto conocido como el Libro de los Vishanti.

Según los asistentes a la presentación Multiverse of Madness en CinemaCon, las imágenes que se mostraron incluyeron una escena notable entre America Chavez (Xochitl Gomez) , Wong (Benedict Wong) y Stephen Strange (Benedict Cumberbatch).

Strange mirando el supuesto Libro de los Vishanti

La escena ve al trío discutir el caos multiversal que resultó en el cruce de sus caminos, y establece que el objetivo principal de la película será recuperar el Libro de Vishanti. Además, se dice que tanto Wong como Strange se dan cuenta rápidamente de que necesitarán a alguien capaz de realizar brujería para interactuar con el libro, que es lo que lleva a Strange a buscar a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

Si bien se ha revelado poco sobre su papel en Doctor Strange 2, el Libro de Vishanti es un elemento que ya es muy familiar para los lectores de cómics. Las historietas explican que el libro contiene muchos de los hechizos defensivos más poderosos que existen, así como desviar cualquier magia que se le arroje. También contiene información importante sobre la creación y el desarrollo del Universo Marvel. Se dice que el contenido del libro fue dictado a los humanos por los propios Vishanti, que son tres entidades divinas dedicadas a defender la Tierra.

Vale la pena señalar que Doctor Strange usa el Libro de los Vishanti en un momento de los cómics para determinar si algún miembro de los Nuevos Vengadores le está mintiendo. Sin embargo, el hechizo que usa no revela que un Skrull llamado Veranke se hace pasar por uno de los héroes del grupo. Eso puede no parecer digno de mención, pero tenga en cuenta que Secret Invasion, centrada en los Skrull que está en plena producción.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines el 5 de mayo en Perú.

