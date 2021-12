A través de Disney Plus ya puedes ver los primeros tres episodios de la serie “Hawkeye”. Se trata de una producción de la fase 4 de los Vengadores en donde se expone la situación de la Tierra luego del chasquido de Thanos. Otras series como “WandaVision” o “The Falcon and the Winter soldier” ya adelantaron algunos detalles al respecto.

En esta ocasión, se une al equipo Kate Bishop, una joven que tiene como modelo a seguir a Clint Barton, luego de verlo luchar contra los chitauri solo con un arco. Como es de esperarse, hay muchos detalles desde los sucesos del 2012 hasta la actualidad que se deben aclarar.

Uno de ellos es qué sucedió con la torre de Tony Stark, la cual posteriormente fue bautizada como la torre de los Vengadores. Pues en los primeros episodios, Barton comenta que Stark la vendió.

¿Quién podría comprar todo un rascacielos en los Estados Unidos? Pues en los cómics estaría la respuesta, pero advertimos que entramos en terreno de teorías y rumores. Por un lado, algunos fans creen que se trata de Kingpin, el mafioso que aparecería en los siguientes capítulos de la serie.

Por otro lado, en los avances de “Spider-Man: No Way Home” se logra ver un edificio que lleva el nombre de Industrias Oscorp. Recordemos que el actor Willem Dafoe regresará a su papel de Duende Verde y se explicará dónde ha estado todo este tiempo.

