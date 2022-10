Todos sabemos cómo funcionan las cosas en Marvel. Bruce Banner se transforma en Hulk cuando está enfadado y lleno de ira; sin embargo, ¿se puede matar a Hulk asesinando a Banner mientras duerme? La pregunta ha hecho que la comunidad debata por años en redes sociales, pero lo cierto es que el mismo Marvel ha presentado varias respuestas.

Una de ellas la tenemos en Deadpool Kills the Marvel Universe #2 (2012). No se trata de una historia canon, pero explica varios detalles sobre cómo Hulk habita en el cuerpo de Banner. Luego de que el Bocazas asesina a Banner mientras duerme, Hulk reaparece para partir a Deadpool a pedazos. “Tú heriste al amigo de Hulk”, dice la bestia verde, dando a entender que un Banner decapitado no detiene la transformación de Hulk.

Hulk siempre reaparece tras la muerte de Banner

Hulk siempre reaparece tras la muerte de Banner

Otra referencia la tenemos en Immortal Hulk #1 (2018). Bruce Banner está en una tienda que es asaltada por un delincuente armado. La situación se pone tensa. Banner trata de reaccionar, pero el ladrón le dispara en la cabeza. Al rato descubrimos que Banner es dado por muerto y llevado a morgue, donde descubrimos que Hulk comienza a transformarse.

Hulk siempre reaparece tras la muerte de Banner

Hulk siempre reaparece tras la muerte de Banner

Así las cosas, ni matando a Bruce Banner mientras duerme o causándole daño cerebral permanente, Hulk siempre reaccionará para buscar venganza por la muerte de su amigo.

MARVEL | Wolverine en Deadpool

En los últimos días, las cosas se han vuelto intensas en el universo de Marvel. El anuncio inesperado de que Hugh Jackman regresará como Wolverine en Deadpool 3 ha hecho que la comunidad se revuelque en teorías. ¿Pero qué tan ciertas pueden llegar a ser?

Arranquemos con la primera teoría sin irnos muy lejos del UCM. Es posible que Wolverine y Deadpool compartan universo debido a las consecuencias de los hechos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Recordemos que en esta película el Profesor X de la Tierra 838 (basado en el dibujo animado de X-Men de los noventa) muere a manos de la Bruja Escarlata. Entonces, sería el Wolverine de la Tierra 838 quien buscará venganza por la muerte de Charles. Obviamente este Wolverine no sería el mismo de la saga X-Men de Fox.

Escucha más teorías sobre el esperado encuentro a través del podcast Dale Play.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.