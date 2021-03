WandaVision ha llegado a su final, pero en vez de cerrar definitivamente la trama de Wanda Maximoff, solo ha dado pie a nuevas historias. Por supuesto, ya habrás notado que los multiversos de Marvel serán elementos protagónicos de las siguientes producciones como Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

No obstante, hay mucho más detrás de la aparición del libro maldito Darkhold. Vamos por partes. En primer lugar debes saber que hay libros que permiten a los hechiceros y brujas aprender nuevos conjuros.

El libro Vishanti es de donde Doctor Strange aprende varios conjuros que le sirven para defender a la Tierra. Darkhold, por otro lado, servirá para que Wanda explore los multiversos y diferentes conjuros para traer de regresar a la vida a sus hijos.

Chthon es un dios demoniaco que creó el libro y practicó la magia negra en la Tierra hace mucho tiempo atrás. Pero por qué es relevante y cómo conectará con la fase 4 del UCM.

Pues debes saber que ha estado relacionado a otros personajes que hasta ahora no han aparecido en el Universo Cinematográfico de los Vengadores como Doctor Doom, Carnage, los vampiros e inclusive podría dar pie al retorno de Ghost Rider o un ser malvado como Mephisto.

Todo parece indicar que este sería el libro que falta en la biblioteca del templo de Doctor Strange. Scarlet Witch podría ser la siguiente gran villana debido a que pondría en peligro a la Tierra.

WandaVision y Doctor Strange 2 conectan en el último capítulo de la serie

Agatha Harkness revela su verdadero plan: que Wanda la ataque con la Magia del Caos para robárselo. No obstante, no contaba de que Maximoff pueda utilizar runas para evitar que Harkness use su magia dentro del HEX.

En plena pelea, se explica que Scarlet Witch no nace sino que se crea: “La Bruja Escarlata no nace, es forjada. No tiene aquelarre ni precisa encantamientos”, comenta Agatha. Su poder inclusive es superior al de Doctor Strange.

El poder del Hechicero Supremo es inferior al que otorga la Magia del Caos, así lo explica Agatha en el capítulo 9. Lamentablemente, no hay un cameo sorpresa de Benedict Cumberbatch.

En la segunda escena post-créditos se ve que Wanda está usando su magia para aprender más acerca del libro Darkhold para traer de regreso a sus hijos. Desde allí partiría la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

¿Qué sucedió en el capítulo 9?

En episodio de WandaVision comienza ya con la revelación de Agatha Harkness como real antagonista de la serie. Su objetivo es que Wanda libere el pode de la Magia del Caos en ella para absorberla.

¿Qué es la Magia del Caos?: El libro de los condenados explica los siguiente sobre esta extraña mágica que no nace en los brujos sino que es creada de forma externa:

“La Bruja Escarlata no nace, es forjada. No tiene aquelarre ni precisa encantamientos”, explica Agatha. Curiosamente, se explica que Scarlet Witch supera por mucho el poder del hechicero supremo (Doctor Strange) y que su objetivo solo es destruir la Tierra.

De esta forma, nace oficialmente este personaje en el UCM. Tras vencer a Agatha con las runas que reprimen el poder de los demás brujos en un área cerrada, Wanda logra quitarle los poderes y se aleja de Westview para aprender mucho más acerca del libro oscuro Darkhold.