Mientras que el Universo Cinematográfico de Marvel introduce a las variantes en la cinta “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, Marvel Comics aprovecha la oportunidad de presentar una alocada historia en sus últimos tomos. También se presentó a nuevos personajes y sus respectivas variantes.

En Doctor Strange 2 apareció un nuevo equipo de superhéroes que velaban por la integridad de la Tierra. Entre ellos se encontraba Captain Carter, Capitana Marvel (Maria Rambeau) e inclusive se encontraba Mr. Fantástico (John Krasinski).

Marvel Comics tiene su propia versión de los multiversos que se publica bajo el nombre de “The Variants”. La historia gira en torno a Jessica Jones, quien debe enfrentar una viaje multiversal que termina en un enfrentamiento entra variantes.

En el tomo 5 del cómic, logramos ver una viñeta en donde todas las heroínas se encuentran con sus variantes. Jessica de la otra Tierra es mucho más joven y no responde a los mismos valores de justicia de su variante que todos conocemos.

Para poder reconocer a cada una de las versiones del personaje que aparecen en la viñeta, Marvel ha colocado sus rostros en el borde de la página. Jessica aparece como Prime, Captain Jessica, Omega, Knightress, Jessica 2099, Ultra-Jess, Power Woman, entre otras versiones.

Quizá la que más llama la atención es que en un universo paralelo también es Cable y Vision. Su versión del robot creado por Tony Stark lleva el nombre Revision. Puedes revisar la viñeta a continuación.

Nuevas variantes en Marvel Comics

Marvel introduce nuevas variantes de Vision y Cable. (Foto: Marvel Comics)

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.