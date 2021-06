El Universo Cinematográfico de Marvel solo se detuvo un tiempo por el coronavirus. En este momento, ya puedes ver la serie “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier” a través de Disney Plus. “Loki”, por otro lado, recién ha compartido su primer capítulo.

Este solo es el inicio de la fase 4. Otras producciones como “Thor Love and Thunder” y “Spider-Man: No Way Home” ya se están rodando, mientras que otras como “She-Hulk” ya comienza a buscar actores del reparto.

Recientemente, el medio Variety confirmó que Marvel Studios ha contactado a la actriz Jameela Jamil para que interprete a la villana de esta última serie mencionada. Tomará el papel de Mary MacPherran, más conocida como Titania.

“She-Hulk” se estrenará en Disney Plus en 2022. Como es de esperarse, se introducirá a la poderosa mujer verde en el UCM, quizás para que tome el lugar que ha dejado vacío Hulk tras “Avengers: Endgame”.

Tatiana Maslany tomará el papel de Jennifer Walters, la protagonista, e inclusive al reparto se sumará Mark Ruffalo. Por otro lado, Tim Roth, Ginger Gonzaga, Anais Almonte y Renée Elise Goldsberry, son algunos de los actores que se sumarán a la producción.

“Loki”: ¿cómo funciona el aura temporal de los personajes?

A través de Disney Plus, ya se comparte el primer capítulo de la serie “Loki”. Se trata de la tercera serie de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, luego de “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”.

Esta producción parte desde la misión fallida de los Vengadores en “Avengers: Endgame”. Recordemos que Tony Stark dejó caer el Teseracto al suelo y Loki logró escapar de su captura.

Inmediatamente, TVA aparece para detenerlo. Mientras procesan sus datos y confiscan sus pertenencias se ve obligado a pasar por un escáner. En un principio, Loki dudó si pasar debido a que le advirtieron que los robot o aquellos que tienen partes robóticas pueden morir.

Tras pasar por allí, el agente de TVA recoge algo que parece una fotografía instantánea en donde se ve un color rojizo en el pecho de Loki. A esto se le ha denominado aura temporal y podría tener mucha utilidad en el futuro.

Una teoría explica que posiblemente, Marvel Studios ha presentado este detalle para poder identificar a la versión de Loki que veamos en pantalla. Recordemos que la versión de “Avengers: Endgame” se dedicará a perseguir a un alter ego de otra línea temporal.

