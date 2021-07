¿Hora de tomarse un recreo? Marvel Studios ha tenido un agitado inicio de año con el estreno de las tres primeras series de la fase 4, “The Falcon and the Winter Soldier”, “WandaVision” y “Loki”. Por otro lado, ya estrenó en cines “Black Widow” y es momento de poner en pausa el desarrollo del UCM con “What if...?”.

¿A qué nos referimos? Pues la cuarta serie de la fase 4 que se estrenará el 11 de agosto en Disney Plus no expandirá la historia original de los Vengadores sino que los directores y guionistas han puesto a prueba su creatividad para traernos las historias más alocadas.

¿Te imaginas que hubiera sucedido si Peggy Carter recibía el suero en vez de Steve Rogers?, o quizás un mundo post apocalíptico en donde los Vengadores se vuelven zombies.

Todas estas raras historias se explorarán en “What if...?”. Curiosamente, la producción llega luego de “Loki”, serie que dio inicio a la guerra de los multiversos con la muerte de Kang el conquistador.

Como es de esperarse, Marvel mantiene todo en secreto pero las filtraciones no se han hecho esperar. Los juguetes contarán con personajes como Doctor Strange Supremo o el cazado de zombis Spider-Man.

No obstante, solo dos de las figuras cuentan con la denominación “Marvel’s”: Sylvie y Captain Carter. Los rumores indican que la actriz Hayley Atwell contaría en el futuro con una nueva serie live-action.

Scarlett Johansson demanda a Disney tras el estreno de “Black Widow” según reportes

La taquilla ha sido sumamente baja durante las primeras semanas de estreno. En parte, esto se debe a la pandemia pero algunos analistas creen que podría tratarse de su estreno en simultaneo en Disney Plus.

La misma actriz ha mostrado su descontento con una demanda a Disney. No se trata de un tema de incumplimiento de pago o de un sueldo bajo (como ya se había pronunciado la Johansson anteriormente), sino de un tema contractual.

Hoy, 29 de julio, se ha reportado una demanda en Los Angeles, California, Estados Unidos, en donde Scarlett Johansson indica que se han violado las condiciones de su contrato. Se especifica que se había garantizado el estreno exclusivo en cines, no se había mencionada de Disney Plus.

El problema es que el sueldo de la actriz depende de la taquilla. Hasta el momento, solo se ha logrado recuperar 320 millones de dólares.

“Este no será el último caso en el que el talento de Hollywood se enfrente a Disney y deje en claro que, sea lo que sea lo que la compañía pretenda, tiene la obligación de cumplir con sus contratos”, explicó el abogado de la actriz, John Berlinski.

