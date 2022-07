Thor: Love and Thunder ya está en los cines y, como siempre sucede en las películas de Marvel, la producción tiene un par de escenas postcréditos que la comunidad deberá revisar para tener una idea de lo que continúa en la Fase 4. Atento con lo que estás por leer, porque podría arruinarte la trama si aún no has visto la película en el cine.

La primera escena ocurre a la mitad de los créditos, precisamente en la Ciudad Omnipotencia. Allí vemos a Zeus seguir con vida y realmente molesto. El dios griego habla de cómo ser una deidad diferente, porque ahora los mortales rezan por los superhéroes. Zeus quiere recuperar su lugar en el mundo y derrotar a Thor, por lo que asigna esta tarea a su hijo Hércules (Brett Goldstein), haciendo su debut en el UCM.

Así las cosas, la cabeza del panteón griego tiene declarada su venganza, aunque no sabemos si veremos eso en Avengers 5 o en una próxima entrega de Thor en la pantalla grande.

La segunda escena muestra algo más sobre el destino de Jane Foster (Mighty Thor). Ella muere en los brazos de Thor por culpa del cáncer después de usar el poder del dios asgardiano. La escena postcréditos muestra a Foster en el Valhalla, siendo recibida por Heimdall, quien le da la bienvenida.

La escena termina allí sin más detalles. No sabemos si Jane y Heimdall volverán al UCM. Por lo pronto, queda establecido que Jane se unió a la mitología nórdica al ganarse un sitio en el Valhalla. Quizá llegó el momento de despedirnos para siempre de estos personajes.

La idea es que Thor: Love and Thunder no te sea un constante fastidio con frases como “¿qué está ocurriendo aquí?, ¿de dónde salió esa trama?”. Hablamos de una década de películas, así que haré el mejor intento para que tu visita al cine valga la pena.

Arranquemos con la ubicación de esta película en la Fase 4 del UCM. Hay un momento en el tráiler que Thor le dice a Jane Foster que terminaron hace ocho años, siete meses y seis días. Esto hace que Love and Thunder suceda meses después de Endgame y pasaría a ser la primera de la Fase 4.

