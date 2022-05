Seamos sinceros... Marvel ha sorprendido a los miles de seguidores del UCM con el primer tráiler de She-Hulk. Sin embargo, las cosas se enrarecieron con la apariencia de la superheroína, caracterizada por Tatiana Maslany. ¿Por qué luce tan mal el personaje principal?

Hay varias explicaciones de por qué el CGI de She-Hulk se ve tan mal. Una consideración importante es que, dada la naturaleza pesada de VFX de la serie (especialmente en comparación con otras entradas recientes de Disney+ como Hawkeye), She-Hulk exige que se gaste una mayor parte del presupuesto en CGI. Con recursos comparativamente limitados, y nada comparable con los proyectos cinematográficos, tal vez no sea sorprendente que hayan algunas imperfecciones.

Tráiler de She-Hulk

Además, hay que tener en cuenta el precario estado de las compañías de VFX en general. Según un informe reciente de Inverse, la industria de VFX ha estado en problemas durante mucho tiempo, con preocupaciones sobre las crecientes demandas del estudio y el control de calidad. El mismo artículo explica que esta no es la primera vez que Marvel se encuentra con estos problemas con el estudio luchando incluso en proyectos de gran presupuesto como Black Panther de 2018. Esta podría ser una razón clave por qué She-Hulk parece comparativamente sin pulir.

No todo es malo con She-Hulk. El tráiler ha llegado varios meses antes del estreno en Disney Plus. Teóricamente, esto deja una ventana potencial para que los efectos visuales de la serie sean refinados y trabajados. Si bien este no es un período de prueba tan largo como muchos proyectos CGI pesados, el lapso brinda la oportunidad de mejorar el resultado final.

También es importante recordar que Marvel no es ajeno a la realización de proyectos CGI desafiantes para sus programas de televisión. Loki presentó secuencias completamente generadas por computadora y muy convincentes, por lo que hay indicios para creer que She-Hulk mejorará aún más su calidad gráfica.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.