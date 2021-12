Esperemos que hayas podido ver Spider-Man: No Way Home antes de toparte con este artículo. Ya hemos precisado antes que la película protagonizada por Tom Holland tiene dos escenas postcréditos. Si ya las viste y sigues con la duda sobre cómo será el futuro del UCM, prepárate para toda esta información que compartiremos de la película.

ALERTA DE SPOILER

La primera escena postcréditos tiene a Venom como protagonista. Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, aparece en un bar buscando información sobre Spider-Man y Peter Parker, así como tratando de entender los eventos de Endgame y cómo es que existen tantos superhéroes en la Tierra. En un momento dado, cuando Doctor Strange regresa a todos los seres interdimensionales a sus respectivos universos, Brock desaparece pero deja en la mesa una pequeña muestra del simbionte.

Este último detalle es sumamente importante, porque deja entender que Venom puede existir en el Universo Cinematográfico de Marvel sin poseer a Eddie Brock de Tom Hardy. La jugada es arriesgada, porque Tom Hardy tiene la aprobación de la comunidad y ver a alguien más como Venom sería algo riesgoso para el UCM. Quizá esta decisión se debe al contrato de Hardy con Sony Pictures, por lo que tiene cierta exclusividad para no formar parte del UCM.

Probablemente, Marvel esté pensando en un Venom que pueda ser vencible para Spider-Man, ya que el de Tom Hardy es un antihéroe que tiene su propio futuro en Sony Pictures; por lo tanto, no merece ser liquidado por Peter Parker.

Lo que sí es seguro es que el simbionte buscará a otro anfitrión en el universo de Peter Parker. No se explica cómo el simbionte pudo quedarse en la Tierra si es que debía desaparecer al igual que Eddie Brock o se trata de una muestra sin memoria sobre quién es Peter Parker. Ya eso se resolverá más adelante.

La segunda escena postcréditos corresponde al tráiler de Doctor Strange In the Multiverse of Madness, cuyo estreno está programado para el 6 de mayo de 2022. El avance en cuestión muestra a Strange buscando a Wanda luego de los eventos de la serie WandaVision. El detalle más revelador es la aparición de Strange Supreme, el malvado Doctor Strange de otra dimensión que aparece en What If...? Aún hay muchas dudas sobre la principal amenaza y la línea de acontecimientos, pero sí podemos adelantar que, a pesar de ser una serie animada, What If...? bien puede hacer aparición en el UCM. ¿Será que también veremos a Capitana Carter y el resto del equipo?

De momento, eso es toda la información disponible al final de No Way Home. No queda más que seguir a la espera de más datos para adelantarnos a lo que Marvel tiene preparado en 2022.

