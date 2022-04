Después de seis largos años de alianzas y amenazas cósmicas, Doctor Strange finalmente regresa para su propia película. Ya sabemos que Marvel tiene un extenso historial de obras cinematográficas, pero no todas son obligatorias para entender la trama del Hechicero Supremo y cuál es la nueva amenaza que veremos en Multiverse of Madness. Solo hace falta revisar un poco el pasado, tener una cuenta en Disney Plus y pasar una buena tarde frente al televisor.

Para ayudarte a prepararte para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y no pierdas horas de tu vida con material que no vale la pena dentro del universo de Strange, reunimos tanto películas como series de Marvel para que entiendas todas las dimensiones de la próxima amenaza del Hechicero Supremo.

Si bien hay mucho material que quedará fuera de la lista, con ver estas seis películas, dos series y dos episodios ayudará bastante para que identifiques los principales puntos del argumento.

MARVEL | La historia de Doctor Strange

Esta lista es principalmente todas las películas que llevaron a Stephen Strange a donde está al comienzo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La lista tiene su historia de origen, sus mayores batallas y sus peores decisiones. Pero también tiene algunas bonificaciones adicionales, como Loki, para ayudarlo a brindarle un curso intensivo en el multiverso de Marvel. El aporte de What If...? es para tener una idea de lo raro que puede ser el multiverso en la historia de Strange.

Doctor Strange

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

WandaVision

Loki

What If...? - Episodio “Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?”

Spider-Man: No Way Home

MARVEL | La historia de Wanda Maximoff

Esta otra lista sirve para que tengas una mejor idea sobre Wanda Maximoff y cómo pasó a convertirse en Bruja Escarleta, la versión más poderosa y que estará como coprotagonista en Doctor Strange 2.

Avengers: Age of Ultron

Captain America: Civil War

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

What If...? - Episodio “Zombies?!”

WandaVision

