Marvel: los huevos de pascua del octavo episodio de “What If...?”

El octavo episodio de What If...?, la serie animada de Marvel Studios, está disponible en la plataforma Disney Plus. Como viene sucediendo con cada entrega, los animadores han colocado varios easter eggs (huevos de pascua) para que la comunidad descubra las muchas referencias que existen de los cómics y el UCM.

WHAT IF...? | Easter Eggs

La capa de invisibilidad

Hawkeye usa una capa de invicibilidad tal como Harry Potter al inicio del octavo episodio de What If...? Es muy probable que el dispositivo sea una versión miniaturizada de la tecnología de camuflaje que ya hemos visto en el helicóptero de SHIELD (Avenger de 2012) y en el avión de Tony Stark (en Spider-Man: Homecoming).

Brazo de metal

Posiblemente, el brazo mecánico se debe a que el asalto de Hydra en Avenger: Age of Ultron no salió como debía. En la cinta, Hawkeye es golpeado con un cañón láser y casi lo mata. Probablemente, en el universo alternativo de What If...?, el brazo acabó siendo el más perjudicado hasta el punto de ser extirpado.

Detalles ocultos en el octavo episodio de What If...?

Un mal sueño

En Avengers: Age of Ultron , Scarlet Witch obliga a la mente de Tony Stark a alucinar la derrota de los Vengadores. Iron Man vislumbra a sus amigos superhéroes esparcidos indefensos por el suelo, donde el escudo del Capitán América se ha dividido sorprendentemente por la mitad. Aunque la configuración es completamente diferente, What If...? recrea la pesadilla de Stark al revelar cómo Ultron derrota a los Vengadores en este universo, con el escudo destrozado de Cap.

La llegada de Thanos

Los cambios en el destino de la Tierra no tienen ningún impacto en las maquinaciones más amplias de Thanos en otras partes de la MCU , y mientras Ultron celebra su victoria, el Titán Loco se dirige a nuestro planeta. Su escena refleja deliberadamente la gran entrada de Thanos en Avengers: Infinity War , incluido el portal negro crepitante y el encuadre de la cámara. La diferencia es que ahora está en Nueva York y no en Wakanda.

Detalles ocultos en el octavo episodio de What If...?

La capa

Tomando la custodia de las Infinity Stones restantes, Ultron construye sin esfuerzo su ejército cibernético y se envuelve con una armadura. Un detalle es que Ultron aparece con una capa púrpura similar a la de Vision. Este momento sutil hace un guiño a Avengers: Age of Ultron , cuando Vision notó la capa de Thor y decidió que le quedaría mejor.

Detalles ocultos en el octavo episodio de What If...?

La frase

Preparándose para aventurarse más allá de la Tierra, Ultron promete “paz en nuestro tiempo”. Esta línea es una referencia a Tony Stark en Avengers: Age of Ultron, donde usó la misma frase cuando imaginó a su mascota androide como el salvador de la Tierra.

Guardianes de la Galaxia Vol. 2

Mientras se abre camino a través de la galaxia, Ultron se encuentra con una gran cantidad de planetas familiares, incluso involucrándose en eventos famosos de la historia de MCU. La destrucción comienza en el planeta natal de Thor, Asgard, antes de pasar a Sovereign. Este último coincide con la apertura de Guardians of the Galaxy Vol. 2, donde los personajes luchan contra el monstruo Abilisk.

Ataque a toda potencia

Mientras Ultron arrasa con Xandar, Capitana Marvel carga contra el androide al entrar en órbita, haciéndolo estrellarse contra el suelo. Es muy similar a la batalla final de Avengers: Endgame, cuando Carol Danvers usó ese mismo movimiento para derribar la nave espacial gigante de Thanos.

Indiana Jones

Hawkeye y Black Widow se infiltran en el almacén de inteligencia de Rusia para encontrar un arma secreta contra Ultron. A medida que las interminables filas de luces se iluminan gradualmente, el arquero bromea sobre la película En busca del arca perdida.

Escudo rojo

Entre la colección de baratijas de Rusia se encuentra una versión roja y plateada del escudo del Capitán América , que casi con certeza fue el arma de Red Guardian. Es especialmente conmovedor cómo Black Widow adopta la propiedad del escudo, dado que Red Guardian era su figura paterna mientras estaba encubierta en la década de 1990 en Ohio.

Detalles ocultos en el octavo episodio de What If...?

Star Wars

En un momento, Hawkeye se derrumba exhausto y abatido después de no poder encontrar nada útil en los archivos rusos. Es allí cuando dice “los planes de la Estrella de la Muerte no están en la computadora principal”. Esta línea fue dicha por un Stormtrooper a Darth Vader durante la secuencia de apertura de A New Hope , ya que los planes en cuestión ya habían sido sacados de contrabando por la Princesa Leia y R2-D2.

Francis Barton

Black Widow se sorprende al descubrir que el segundo nombre de Clint Barton es en realidad “Francis”, y Hawkeye afirma haberlo heredado de su abuela. Aunque también es su segundo nombre en los cómics de Marvel, Hawkeye y Mockingbird alternativos tienen un hijo llamado Francis Barton, que se convierte en miembro de los Next Avengers.

Flecha USB

Mientras estaba bajo la influencia del cetro de Loki en Avengers (2012), Hawkeye disparó una flecha con un dispositivo USB directamente al helicóptero de Nick Fury, cargando un virus en los servidores de SHIELD y destruyendo los sistemas informáticos de la nave. Clint lleva un arma similar en What If ...? , que utiliza para transferir la conciencia de Arnim Zola de una voluminosa plataforma de los años 70 a un dron Ultron.

Detalles ocultos en el octavo episodio de What If...?

Armin Zola Tron

La personalidad de Arnim Zola se transfiere a un dron Ultron, dándole un cuerpo físico robótico por primera vez en el UCM. El detalle ya apareció en los cómics dentro de un cuerpo robótico con una pantalla en el estómago.

Detalles ocultos en el octavo episodio de What If...?

La camisa de piñas

Cuando Ultron envía a Uatu a una Tierra alternativa, la multitud de la ciudad reunida rápidamente saca sus teléfonos inteligentes para capturar el momento. Entre los espectadores se encuentra un hombre con una camisa de piña, el mismo tipo de camisa de piña que fue visto en Las Vegas durante los sucesos del episodio 7.

Detalles ocultos en el octavo episodio de What If...?

Steve presidente

En una pantalla gigante de Times Square, se muestra a Steve Rogers prestando juramento como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Este impactante cambio en la carrera del Capitán América se deriva parcialmente de los cómics de Marvel, donde a Rogers se le ofreció el trabajo en la Casa Blanca, pero lo rechazó.

Detalles ocultos en el octavo episodio de What If...?

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.