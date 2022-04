Marvel Studios sigue trabajando en más películas para alimentar la trama del UCM. Uno de los grandes estrenos de la Fase 4 es Thor: Love and Thunder, protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman. Mientras esperamos el primer avance, el merchandising da algunas pistas sobre lo que veremos en escena y un detalle en particular levanta muchas sospechas.

Los baldes de popcorn tematizados con Thor: Love and Thunder muestran a Thor y Mighty Thor, es decir, la versión femenina del Dios del Trueno, entrando en acción. Thor porta el Stormbraker, el hacha que el superhéroe nórdico fabricó en Avengers: Infinity War. Por su parte, Mighty Thor aparece a su lado blandiendo el Mjolnir, el mismo martillo que Hela destruyó en Thor Ragnarok. ¿Cómo es eso posible?

Que lindezas!!! E saíram imagens de baldes de pipoca com artes do filme Thor love and thunder. pic.twitter.com/hgKLXp36zj — Chris Hemsworth Brasil (@ChrisHBrasil) April 5, 2022

Recordemos que al final de Avengers: Endgame, el Capitán América viajó al pasado para regresar todos los artículos a su línea temporal, incluyendo el Mjolnir. Eso significa que no existe el Mjolnir en la actualidad del UCM y Mighty Thor no tendría cómo poseerla, salvo que se trate de un nuevo Mjolnir.

Otra posibilidad es que Mighty Thor sea una versión alternativa. Esto tendría sentido porque Marvel ya está trabajando en el multiverso desde Spider-Man: No Way Home y más aún con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La idea de que aparezca una Mighty Thor sería, por lo tanto, lógico y hasta posible según lo requiera la trama.

El estreno de Thor: Love and Thunder está programado para julio de 2022.

DOCTOR DOOM EN MOON KNIGHT

El primer episodio de Moon Knight muestra a Steve Grant, una de las tantas personalidades del protagonista, además de Moon Knight y Marc Spector, en un campo lleno de flores y siendo perseguido por hombres armados, entre los que destaca el antagonista, Arthur Harrow, interpretado por el actor Ethan Hawke.

La escena tiene toda la apariencia de estar localizada en Suiza; sin embargo, Marvel se ha caracterizado por incluir países ficticios en la trama. Teniendo en cuenta este importante dato, probablemente estemos viendo el paisaje de Latveria, el país ficticio en Europa gobernado por Victor Von Doom, mejor conocido Doctor Doom.

Tengamos en cuenta que este dato es tan solo una teoría. Aunque la similitud sea innegable, existe la posibilidad de que sea tan solo un ‘huevo de pascua’ o una simple coincidencia. Por lo pronto, las especulaciones apuntan a que Marvel está allanando el terreno para la futura aparición de Doctor Doom y Los 4 Fantásticos en el UCM.

