El universo cinematográfico de Spider-Man sigue en crecimiento. No basta con haber visto su intervención en el multiverso de la locura con el estreno de “Spider-Man: No Way Home”, sino que recientemente llegó a los cines “Morbius”, un spin-off que introduce a un antihéroe que será importante para las siguientes cintas del UCM.

Al igual que “Venom 2″, esta cinta conecta directamente con Spider-Man. Sin embargo, varios fans y especialistas no han recibido de forma positiva las escenas post-créditos debido a que “rompe con la continuidad del UCM”.

Escena post-créditos de “Morbius”

Advertimos que las siguientes líneas contienen spoilers de la última cinta de Sony.

Morbius viaja con su auto a un lugar lejano para encontrarse con un importante personaje del UCM que vuelve luego de varios años a la pantalla grande: Vulture. Este villano es teletransportado a una nueva realidad, en donde es liberado de prisión luego de que allí no haya registros de un acto delictivo.

Tras estos sucesos, decide encontrar a Morbius para proponerle una alianza para derrotar a Spider-Man. No obstante, esto rompe totalmente con la continuidad del UCM.

Russ Milheim, redactor del medio The Direct, explica que así no es como funcionan los hechizos de Doctor Strange, ya que el efecto final era llevar de regreso a sus respectivos universos a todos los personajes que aparecen en “No Way Home”.

A su vez, nunca se explica quién es el Peter Parker de este universo. ¿Sony prepara el regreso de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield? Posiblemente, Michael Keaton se muda de multiverso si este es el caso.

