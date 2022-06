La serie Ms. Marvel, disponible en Disney Plus, ha hecho varios cambios respecto a las historietas de Marvel. Kamala Khan no es la misma que la del papel y el segundo episodio hace creer a la comunidad que la protagonista sería la primera mutante oficial del UCM.

A diferencia de los cómics de Marvel, la serie muestra a Kamala extrayendo sus poderes de un misterioso brazalete que hereda de su abuela, lo que le otorga la capacidad de crear energía y “agrandar” sus puños como lo hace en las historietas.

Hasta que Disney adquirió Fox, no había posibilidad de que aparecieran mutantes en el UCM debido a complicaciones con los derechos de autor. Después del cameo del Profesor X de Patrick Stewart en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, era solo cuestión de tiempo antes de que el UCM comenzara a hacer referencia a los mutantes más libremente, y eso lo hemos visto en segundo episodio de Ms. Marvel.

MS. MARVEL | Tráiler de la serie de Disney Plus

A lo largo de los cómics y series animadas de Marvel, los mutantes se definen como seres que nacieron con un determinado poder mediante la genética. Entonces, la sugerencia de Bruno en el segundo episodio de Ms. Marvel de que el misterioso brazalete de Kamala desbloqueó los poderes dentro de ella hace pensar que Kamala, en realidad, siempre ha sido una mutante solo que “desactivada”.

Ahora que la franquicia tiene los derechos para usar toda la terminología de X-Men que anteriormente era propiedad de Fox, esto podría significar que Ms. Marvel es la primera mutante oficial del UCM.

La teoría está basada en el montaje de entrenamiento de Ms. Marvel. Usando uno de sus inventos para medir la energía de Kamala, Bruno afirma: “tu poder no proviene del brazalete, proviene de tu interior “, lo que implica que el brazalete es no la fuente de los poderes de Kamala, sino simplemente el objeto a través del cual se materializan.

La teoría está respaldada por la declaración del funcionario del Departamento de Control de Daños que se refiere a Kamala como un " individuo mejorado “, reflejando la jerga anti-mutante que prevalece en los cómics. Aunque el tráiler y el primer episodio de Ms. Marvel parecían sugerir que el brazalete de Kamala era la fuente de su poder, la realidad es que ella tiene estas habilidades desde siempre. Siendo este el caso, el brazalete podría entenderse como un mecanismo a través del cual se concentran las habilidades de Kamala o pudo haber proporcionado una explosión de energía que despertó su poder dormido.

La situación de Kamala también hace que recordemos el origen de Wanda Maximoff. Cuando la Bruja Escarlata se presentó por primera vez en Avengers: Age of Ultron, el MCU no tenía los derechos de los mutantes, por lo que la franquicia sugirió que Wanda nació con ciertas habilidades telequinéticas que luego se amplificaron por su proximidad a la Gema de la Mente en los experimentos de Hydra. La situación parece ser la misma con Kamala, por lo que podemos decir que Wanda también es una mutante.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.