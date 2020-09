Marvel Studios también se ha visto afectado por el coronavirus. Todo el calendario de estreno se tuvo que mover debido a que los cines cerraron y se tuvo que detener las producciones de Hollywood. Black Widow fue de las más afectadas.

La cinta de la Viuda Negra se había programado para abril del 2020 pero se postergó hasta noviembre de este año. A falta de poco más de dos meses para el estreno, Marvel tomó la drástica decisión de cambiar una vez más la fecha de estreno.

Nuevas fechas de estreno de la fase 4 de Marvel Studios

Black Widow - 7 de mayo del 2021

Eternals - 5 de noviembre del 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 9 de julio del 2021

Tercera película de Spider-Man - Fecha tentativa para diciembre del 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 2021

WandaVision - Se filtró en el tráiler que llegaría en octubre del 2020.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Sin fecha

Thor: Love and Thunder - Sin fecha

Capitana Marvel 2 - Sin Fecha

Black Panther 2 - Sin fecha, posiblemente cancelado

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - Sin fecha

En el caso de WandaVision, recientemente se estrenó un tráiler en el que vemos detalles de la trama. Esta nueva producción se abordará como una sitcom americana en donde se ve que Scarlet Witch puede alterar la realidad.

Pese a que Disney Plus no ha dado una fecha de estreno, se filtró hace unos días que la plataforma llegará en octubre del 2020. Aunque esta información se ha puesto en duda debido a nuevo cambio de fechas.

Por otro lado, Marvel Studios tendría pendiente el estreno de Loki, What If...?, Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight y Ms. Marvel en Disney Plus.

Kevin Feige habló sobre la película de Black Widow hace diez años y recién nos damos cuenta

Lo curioso de este estreno es que Marvel Studios ya tenía en sus planes desde el 2010 el estreno de Black Widow, la cinta en solitario de Scarlett Johansson. Recientemente, salió a la luz una declaración de Kevin Feige en el 2010 en donde ya adelantaba esta cinta.

“Ya hemos comenzado conversaciones con Scarlett sobe la idea de una película en solitario y estamos pensando en algunos conceptos, pero los Vengadores vendrán primero”, comentó el CEO de Marvel Studios al medio SuperHeroHype.

Tras estas declaraciones que pocos tomaron en cuenta, Johansson participó en cuatro película de los Vengadores, incluyendo Avengers: Endgame, en donde su personaje falleció.

Habrá que esperar hasta noviembre de este año para conocer el pasado de la Viuda Negra. Por lo pronto, se sabe que volverá a Rusia esta cinta para contar lo orígenes del personaje e introducirá a otros héroes y villanos.