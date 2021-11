Nuevo tráiler de Morbius conecta los universos de Venom y Spider-Man

Marvel sigue uniendo sus distintos universos para ampliar la Fase 4 del UCM. La cinta dirigida por Daniel Espinosa y protagonizada por Jared Leto lanzó un nuevo tráiler que vincula el argumento con los universos de The Amazing Spider-Man y Venom.

Morbius cuenta la historia del Dr. Michael Morbius, un científico con un raro trastorno sanguíneo que busca desesperadamente una cura antes de morir. El problema es que la solución es el vampirismo y las autoridades andan detrás de Morbius y su sed de sangre.

MORBIUS | Nuevo tráiler de Marvel

Con solo dos meses para la llegada de la película, Sony ha estrenado un nuevo tráiler de Morbius . El video presenta una mejor visión de la película de superhéroes y varias referencias al MCU.

Hay dos momentos que la comunidad de Marvel viene conversando en redes sociales: el diseño de Spider-Man (perteneciente a la trilogía de Sam Raimi) en una de las paredes de un callejón y la frase final de Morbius al bromear de que es Venom.

Otro detalle interesante es la aparición de Vulture de Michael Keaton, el mismo que apareció en Spider-Man de Tom Holland.

Aún no está clara la relación de tantos universos, especialmente después de que Venom: Let There Be Carnage mostrara que el simbionte pasó a otra realidad en la que está Spider-Man de Holland. ¿Cómo será la historia para Morbius? Lo cierto es que las respuestas las tendremos recién el 28 de enero de 2022.

VENOM 2 | Análisis de las escenas poscréditos

La última escena de Venom 2 muestra a Venom y Eddie Brock siendo absorbidos por el Universo Cinematográfico de Marvel y con Spider-Man de Tom Holland en la pantalla de televisión. La pregunta cae por sí sola. ¿Qué ocurrió?

La respuesta más inmediata es la muerte de He Who Remains en Loki. Al final de la serie de Disney Plus, Sylvie asesina a He Who Remains, el dueño y amo de la AVT y responsable de la Línea Sagrada del Tiempo, un concepto que básicamente sirve para evitar que Kang el Conquistador, la variante de He Who Remains, ataque el multiverso.

