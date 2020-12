Disney Plus y Marvel están en la boca de todos debido a los últimos anuncios del 10 de diciembre. A través de YouTube compartieron los avances de las nuevas producciones que integrarán la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Hace varias semanas atrás, ya se había filtrado que Marvel Studios trabajaba en la serie de ‘Ms. Marvel’. Inclusive, se filtró antes de tiempo que la actriz que interpretará a Kamala Khan es Iman Vellani.

Por lo pronto, la productora no ha compartido el primer tráiler oficial de la historia pero ofreció un primer vistazo al rodaje. Los encargados del guion y la dirección comentan que buscan ampliar la parrilla de personajes del UCM con actores jóvenes.

Mientras que los encargados comparten sus impresiones, se va adelantando algunas escenas de la serie que se estrenará en Disney Plus. Por supuesto, Marvel se ha encargado de no mostrar su traje ni sus poderes para no hacer spoilers.

Pese a esto, hay una escena en donde Ms. Marvel se queda mirando un póster de su imagen a seguir: Capitana Marvel. Allí se ve claramente que no lleva ropa de calle sino un traje especial se superheroína.