Siguen las expectativas con Moon Knight, la nueva serie de Marvel para la plataforma Disney Plus. En la pausa publicitaria del Super Bowl, la Casa de las Ideas aprovechó para lanzar un nuevo avance del Caballero Lunar en el que vemos al Puño de Konshu en acción.

Las escenas de Moon Knight confirman que Marc Spector, interpretado por Oscar Isaac, padecerá de problemas mentales por culpa del Dios de la Luna y sus distintas identidades. La referencia es directa a la trama de la serie de cómics de 2014 hecha por Warren Ellis y Jordi Bellaire.

La serie presentará a Spector como un mercenario cuyos escrúpulos a la hora de matar indiscriminadamente lo llevan a morir a manos de sus socios durante una misión en Egipto. El detalle es que Konshu, el dios egipcio de la Luna, lo resucita para actuar en el plano de los mortales.

La resurrección hace que Marc desarrolle un trastorno disociativo de la personalidad que lo lleva a sufrir pesadillas. Es así como vemos en pantalla al empleado británico Steven Grant, Mr. Knight y Moon Kinght con todos sus poderes sobrenaturales.

El elenco está conformado por Ethan Hawke en el papel de Arthur Harrow (un villano menor en los cómics), Gasprd Ulliel como Anton Mogart, más conocido como The Midnight Man, y May Calamawy como Lucy Thackeray.

Moon Knight se estrena el próximo 30 de marzo y su final coincidirá con el estreno de Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

MOON KNIGTH | Origen del personaje

Un detalle en la historia de Moon Knight es que tuvo varias identidades para evitar el paralelismo con Batman de DC Comics. Es así como tenemos a Steven Grant, que invirtió los ahorros de Marc para financiar la actividad de Moon Knight, , aunque hay una versión alternativa de Grant en la que trabaja en una tienda de regalos del museo británico; Jake Lockley, un taxista que Marc adopta para obtener información de las calles; y Mr. Knight, un experto que traba como consultor policial.

