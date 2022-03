No todo es paz y tranquilidad en los Vengadores de Marvel. El equipo de superhéroes necesitan toda la ayuda disponible para acabar con los Multiversal Masters of Evil en el cómica Avengers #54. Es en esta publicación en la que nos enteramos que Black Panther odia a uno de los nuevos Vengadores. Hablamos de Namor the Sub-Mariner.

Ocurre que Namor invadió e inundó Wakanda en un acto de guerra después de que Black Panther le diera la bienvenida a la protección de X-Men en su reino. Puedes revisar este evento en Avengers vs. X-Men. Las acciones de Namor mataron a innumerables habitantes de Wakanda, lo que llevó a Shuri (en New Avengers) a liderar un ataque que dejaría muertos a numerosos atlantes.

Ahora, en Avengers #54, los héroes más poderosos de la Tierra se recuperan de un ataque a su base Celestial por parte de Multiversal Masters of Evil.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Datos de la película

Namor le dice al Capitán América que no dormirá entre sus compañeros Vengadores y que solo se levantará de las profundidades del océano cuando sea necesario. Su respuesta hace que el Capitán América se enfade, ya que lo denuncia por sus acciones destructivas y le dice que está bajo la custodia de los Vengadores y que obedecerá sus reglas. Namor acepta las condiciones y bromea con Black Panther diciendo que pensó que sería él quien necesitaría ser convencido para unirse al equipo. Black Panther responde diciéndole a Namor que todavía lo odia.

Black Panther no se anda con rodeos y le dice a Namor que todavía lo detesta por lo que hizo, y les revela a sus compañeros Vengadores que lo odia “mucho más de lo que [el Capitán América] lo hará”. Sin embargo, T’Challa se da cuenta de la amenaza a la que se enfrentan y entiende que necesitarán toda la ayuda que puedan obtener, incluso si proviene de Namor.

Sin duda, T’Challa es uno de los mejores candidatos a liderar los Vengadores, porque es capaz de dejar a un lado su pasado para hacer frente a las amenazas más críticas del universo. Black Panther no está dispuesto a perdonar y olvidar lo que hizo Namor, pero sí es capaz de trabajar junto a él por algo más importante.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.