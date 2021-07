El actor que dio inicio al Universo Cinematográfico de Marvel fue Robert Downey Jr., quien le dio vida a Iron Man en 2008 en una cinta en solitario. Su última participación como Vengador fue en “Avengers: Endgame”.

En esta última producción vimos que fue rescatado del espacio por Capitana Marvel y se aisló para evitar exponerse y dejar huérfana a su hija. Básicamente, ya no deseaba ser parte del equipo de héroes por haber estado expuesto a la muerte.

No obstante, es una de las mentes más brillantes de la Tierra, así que fue reclutado una vez más para poder construir una máquina que pueda llevar al equipo de Vengadores atrás en el tiempo y así conseguir las gemas del infinito.

Lamentablemente, se trató de su última participación en el UCM, ya que se sacrificó al utilizar las gemas para eliminar al ejército de Thanos. Todo indica que no volverá más a la pantalla grande como Tony Stark.

Recientemente, se reportó que Robert Downey Jr. había dejado de seguir a sus compañeros de escena en Instagram. Se ha especulado acerca de un conflicto con ellos pero nada más alejado de la realidad.

El actor solo sigue a 43 perfiles en esta red social pero en Twitter todavía sigue a todos los demás actores de Marvel.

Ya está disponible en Disney Plus el cuarto episodio de “Loki”, la serie de la fase 4 de los Vengadores. Los seguidores de Marvel se quedaron pasmados, porque el personaje no tiene un origen en las historietas. Esto no significa que sea posible una creación así, pero sí deja muchas ideas sobre los planes de Marvel por expandir la Fase 4.

La presentación de Sylvie como Lady Loki, la variante femenina del dios asgardiano, sentó las bases para la presentación de las muchas versiones de Loki en los cómics de Marvel. La producción prácticamente puso toda la carne en el asador con Old Loki, Kid Loki, Boastful Loki y el ya mencionado Alligator Loki en la escena postcréditos.

A primera vista, Old Loki y Kid Loki son iteraciones directas de sus contrapartes de cómics, mientras que Boastful Loki y Alligator Loki parecen ser representaciones más originales.

LOKI | Aparición de las variantes

La inclusión de Alligator Loki es probablemente un guiño a la propensión de Loki a cambiar de forma, algo que el público lo ha visto hacer en múltiples proyectos del MCU.

También podría ser una señal de la relación de Loki con Thor e incluso insinuar una expansión de los personajes de Thor. Recordemos que Loki, según lo narrado en Thor: Ragnarok, se convirtió en una serpiente como parte de una broma. Siguiendo esta línea, hay la posibilidad de que -en la realidad de Alligator Loki- el Dios de la Travesura se haya transformado en un cocodrilo como parte de una broma. Es más, puede ser que se haya quedado atrapado en esa forma como castigo mágico por sus bromas.

Quizá Loki Alligator haga alusión a la historia de Frog Thor en los cómics, que involucraba a Loki convirtiendo a Thor en una rana. Si Jane Foster será la Diosa del Trueno en Thor: Love and Thunder, la aparición de Loki Alligator sirve para hacer referencia a Throg y dar cuenta de las demás versiones de Thor.

