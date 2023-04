Marvel Studios tenía un tema sin resolver: ¿qué sucedió con los Skrulls? En un inicio, supimos que esta raza extraterrestre se quedó en la Tierra debido a que era el único lugar en donde los Kree no los perseguirían; sin embargo, no se ha sabido nada al respecto su estadía o cuál es el plan de Nick Fury al respecto. La serie “Secret Invasion” se encargará de llenar estos vacíos.

A través de YouTube, ya puedes ver el nuevo tráiler de la serie doblado al español latino. Comienza el avance con un Nick Fury un tanto envejecido pero listo para afrontar una nueva amenaza. Un personaje de “Capitana Marvel” parece que regresará en esta serie. Talos es quien habla al inicio y le advierte a Fury que desde que se fue, todo se ha vuelto mucho más complicado.

Tráiler doblado al español latino de “Secret Invasion”

Inmediatamente, vemos que se desatan ataques terroristas por varias ciudades, los cuales parecen ser perpetrados por los Skrull rebeldes. Sonya Falsworth, la directora del M16, cuerpo de inteligencia del Reino Unido, se verá involucrada en el conflicto y revela que pocos conocen que hay conflicto en las sombras en este planeta.

Seguidamente, el tráiler da un salto a una extraña habitación en donde hay varios cuerpos que están siendo sometidos a un experimento. Allí es cuando hace su primera aparición en el UCM la actriz Emilia Clarke.

Recordemos que en una pasada entrevista para el medio Vanity Fair develó al público que interpretará a la hija de Talos, quien se rebeló contra su padre y contra S.H.I.E.L.D., ya que les habían prometido un lugar para vivir en paz, pero solo los han usado para la guerra debido a sus poderes de transformación de apariencia.

“Sobre ella tienes una sensación punk. Es una niña refugiada que tenía como padre a Talos, ¿sabes a lo que me refiero? Quizá el hecho de que no supiéramos que no tenía un niño hasta este punto te cuenta todo lo que debes saber sobre su relación”, detalló la actriz.

Al no estar presente los Vengadores, el mismo Fury tendrá que tomar cartas en el asunto y enfrentar a las nuevas amenazas. Algunos fans creen que además de los Skrulls comunes que vimos en “Capitana Marvel”, también veremos a los Super Skrulls, quienes cuentan con poderes que se asemejan al de los Vengadores.

