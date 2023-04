Samuel L. Jackson es uno de los veteranos actores del Universo Cinematográfico de Marvel que se resisten a dejar su papel. Mientras que otros actores como Robert Downey Jr. ya han abandonado el proyecto de los Vengadores, todavía hay historias y misterios por resolver sobre Nick Fury, el agente más popular de S.H.I.E.L.D. Este personaje volverá a la acción en la serie “Secret Invasion”, la cual ha programado su estreno para el 21 de junio de este año.

Marvel Studios abordará por fin ‘el elefante en la habitación’: los Skrull, una raza alien que puede cambiar de forma, vive en la Tierra hace décadas como refugiados. El objetivo inicial de su paso por el planeta era que Capitana Marvel encuentre un lugar en donde ellos se puedan asentar; sin embargo, la relación entre humanos y Skrull parece que se ha ido derrumbando.

¿Qué esperar de la serie “Secret Invasion”?

Marvel Studios estrenó el segundo tráiler extendido de la serie y los mismos actores compartieron información en diferentes entrevistas. Así que hay mucho por analizar sobre esta producción.

Comencemos por Fury. El agente supersecreto de S.H.I.E.L.D. vuelve a la Tierra luego de haber estado mucho tiempo en el espacio junto a Capitana Marvel y un grupo de Skrulls. Mientras que aliens que se quedaron se volvieron rebeldes.

Talos es quien le explica que la relación entre humanos y Skulls se ha deteriorado. Inicialmente, los humanos les prometieron muchas cosas, pero ellos han sido utilizados como agentes secretos gracias a su habilidad de cambiar de forma.

Por supuesto, a todo esto hay que sumarle la facción rebelde de los Skrulls liderados por G’iah, la hija de Talos. “Sobre ella tienes una sensación punk. Es una niña refugiada que tenía como padre a Talos, ¿sabes a lo que me refiero? Quizá el hecho de que no supiéramos que no tenía un niño hasta este punto te cuenta todo lo que debes saber sobre su relación”, fue lo que comentó Emilia Clarke sobre su papel en una entrevista para el medio Vanity.

“Secret Invasion” será en resumidas cuentas “The Falcon and the Winter Soldier” pero con aliens y mucha más intriga y acción. Por fin se abordará el tema de los Skrulls y podría ser el capítulo final de varios personajes como Fury, Talos o inclusive el momento de que Maria Hill lidere el nuevo S.H.I.E.L.D.

