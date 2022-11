Tras la salida de Rober Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson del Universo Cinematográfico de Marvel, la productora integró a nuevos rostros para el siguiente equipo de Vengadores. Una de las cintas de la fase 4 que se llevó muy buena aceptación del público fue “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, en donde apareció por primera vez Simu Liu.

La cinta cuenta con una puntuación de 91 sobre 100 de parte de los críticos en el portal Rottentomatoes, mientras que los fans le han dado un 98. Básicamente, la respuesta de los hinchas de los Vengadores fue muy positiva, poniendo a la producción entre una de las mejores.

Se espera que este superhéroe participe en otras cintas o series del UCM, pero no se le ha dado más espacio en pantalla, pese a ser uno de los superhéroes más fuertes y ya haber compartido tiempo con Wong y Hulk.

¿“Shang-Chi 2″ está en desarrollo?

El actor Simu Liu conversó con el medio ComicBook y respondió que está en los planes la cinta “Shang-Chi 2″. “Creo que sé tanto como cualquier otra persona, ¿verdad? Habrá una secuela, creo que esa parte era obvia, pero también se hizo oficial”, explicó.

“En cuanto a cuando creo que es solo una cuestión de tiempo y qué tan bien aguanta mi espalda a través de los años. Haré 40 de ellos si podemos”, añadió. Sí habrá una secuela pero todavía Marvel no lo ha hecho oficial.

“Shang-Chi 2″, lamentablemente, no será parte de la fase 5, la cual iniciará en febrero de 2023, ni tampoco ha sido anunciada como parte de la fase 6. Así que habrá que esperar por lo menos unos tres años para saber si volverá Liu a la pantalla grande como Shang-Chi.

