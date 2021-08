Los fans de los Vengadores tienen en mente muchas teorías acerca de cómo es que Peter Parker se enfrentará a los Seis Siniestros. Si todavía no has entrado en sintonía con el UCM, recomendamos ver “Loki” en Disney Plus y luego disfrutar de las primeras imágenes de “Spider-Man: No Way Home”.

Básicamente, Marvel Studios ha revelado que ha iniciado la Guerra de los Multiversos tras el asesinato de Kang el Conquistador a manos de Loki y Sylvie. De allí nacen las alocadas historias de la serie “What If...?”; no obstante, también veríamos las consecuencias en la siguiente cinta de Spider-Man.

¿Mephisto en “Spider-Man: No Way Home”?

Tras el estreno del primer material audiovisual de la tercera cinta de Peter Parker con Tom Holland, se ha desatado una ola de teorías. Lo que todavía no llega a justificarse es el motivo por el cual Doctor Strange le concedería un hechizo a Parker, especialmente siendo uno tan peligroso.

Pues las respuestas podrían estar en Mephisto. Tras tratarse de un movimiento un tanto extraño del hechicero supremo, algunos creen que podría estar siendo suplantado por el mismo demonio de Marvel.

No han tardado, por supuesto, en encontrar una foto de Mephisto junto a una chimenea al mismo estilo de Doctor Strange cuando recibe a Peter en el Sanctum Sanctorum.

Todavía hay muchas dudas por aclarar. Como por ejemplo, por qué el Sanctorum está lleno de nieve y por qué hay una persona utilizando una pala para limpiar en ver de utilizar un hechizo.

¿Mephisto en “Spider-Man: No Way Home”? (Foto: Marvel)

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.