“Spider-Man: No Way Home” tiene la puntuación perfecta en Rotten Tomatoes de 100%

Después de su estreno mundial en Los Ángeles, Spider-Man: No Way Home actualmente tiene una calificación perfecta de 100% en Rotten Tomatoes, por lo que los críticos se fueron satisfechos con la tercera entrega del héroe arácnido tras tantos rumores sobre la trama.

Spider-Man: No Way Home muestra a Peter Parker (Tom Holland) pedirle a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) que realice un hechizo peligroso para hacer que el mundo olvide que él es Spider-Man. Cuando el hechizo sale mal, el multiverso inadvertidamente se abre paso, invitando a los villanos de todos los Spider-Man (Doctor Octopus, Duende Verde y Electro) a la realidad de Spidey.

Después del estreno, Spider-Man: No Way Home ha recibido críticas en su mayoría positivas, gran parte dedicadas a las actuaciones del elenco y algunos criticando la trama quizás demasiado ambiciosa. Con 45 reseñas que se muestran actualmente en Rotten Tomatoes, muchos de los principales críticos están llenos de elogios por la tercera parte de Spider-Man.

Mientras No Way Home mantiene la perfección con 100%, recordemos que Homecoming tiene actualmente 92% y Far From Home le sigue con 90%.

Por supuesto, esto aún no tiene en cuenta el puntaje de la revisión de la audiencia, ya que el estreno general en cines comienza el jueves. Tampoco es raro que los puntajes de Rotten Tomatoes caigan después de la primera ola de revisiones. Es probable, entonces, que la cinta no tenga la puntuación perfecta por mucho tiempo.

SPIDER-MAN | Holland para rato

Amy Pascal, la productora principal de Spider-Man, aclaró que habrán otras tres películas con Marvel y que Tom Holland seguirá siendo el protagonista.

“Esta no es la última película que haremos con Marvel. No es la última película de Spider-Man. Estamos listos para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel, solo que no es una parte de… estamos pensando [en No Way Home] como parte de una trilogía, y ahora vamos a las próximas tres películas. [No Way Home] no es el final de nuestras películas del MCU”, declaró Pascal a Fandango.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.