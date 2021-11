Marvel Studios y Sony Pictures Entertainment desean cerrar la saga del Hombre Araña con Tom Holland por todo lo alto. A mediados de agosto de este año, la productora compartió el primer tráiler oficial de “Spider-Man: No Way Home”, en donde se puede ver a varios villanos clásicos de la franquicia del arácnido.

Alfred Molina regresó a su papel de Doctor Octopus y se enfrentará a Holland (Peter Parker). ¿Cómo es esto posible? Pues la siguiente cinta de Spider-Man introducirá los multiversos, en donde todo puede suceder.

Según lo que se puede ver en el primer avance, Parker le pide a Doctor Strange un hechizo para poder eliminar la memoria de todos aquellos que conocen su identidad secreta pero termina interrumpiendo el procedimiento para evitar que MJ lo olvide.

Todo se sale de control y por fin veríamos a los seis siniestros en la pantalla grande. Se sabe, tras la difusión del póster oficial, que el Duende Verde estará presente pero todavía no se confirma la aparición o cameo de Venom.

En una entrevista con Total Film, se le preguntó a Tom Holland al respecto. “Realmente no lo sé”, dijo tajantemente. “Fue realmente emocionante ser parte de esa película. Obviamente, Tom Hardy es uno de los mejores actores del mundo. Me alegra decir que es un tipo encantador. Pero realmente no lo he pensado mucho”, detalló.

Recordemos que Spider-Man tuvo una breve aparición en una televisión al final de Venom 2 y los rumores indican que también será parte de “No Way Home”. Por ahora, solo toca esperar al estreno del segundo tráiler.

Tráiler de “Spider-Man: No Way Home”

