No cabe duda que la cinta “Spider-Man: No Way Home” es el proyecto más ambicioso del UCM tras “Avengers: Endgame”. Sony y Marvel trajeron de regreso a los villanos de las pasadas cintas del Hombre Araña: Duende Verde (Willem Dafoe), Alfred Molina (Doctor Octopus) y Electro (Jamie Foxx).

A su vez, se confirmaron los rumores de la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en esta cinta. Ambos volvieron a vestir el traje del héroe arácnido para ayudar a Peter Parker del multiverso de los Vengadores.

Como es de esperarse, luego de cerrar este importante capítulo en la historia de Peter Parker el futuro es incierto con respecto a la participación de Tom Holland en las siguientes cintas de la fase 4.

El actor confirmó meses atrás que ya había tomado la decisión de alejarse del proyecto y que solo se prestaría para cameos. No obstante, en una entrevista con el medio Entertainment Weekly habló acerca del caso.

“Hemos tenido conversaciones sobre el futuro potencial de Spider-Man, pero por el momento son conversaciones”, declaró. A su vez, confirmó que Kevin Feige y Sony están “pensando en algo” pero que “en este momento no sé qué es”.

