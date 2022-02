Tras varias semanas de la proyección de “Spider-Man: No Way Home” en los cines, los actores ya cuentan con el permiso de Marvel para hablar acerca del rodaje y sus experiencias. Por ejemplo, Holland ha salido repetidas ocasiones en cámaras para hablar acerca de cómo fueron sus primeros días en el set y cuál fue su reacción al ver a Alfred Molina o Willen Dafoe.

Pues recientemente en una entrevista en el programa Late Night with Seth Meyers se reveló que uno de los actores que interpretan a Peter Parker tuvo que llevar un trasero falso o un prótesis para poder llenar el traje.

“Te daré un spoiler y no te diré quién. Pero uno de nosotros tiene un trasero falso en su traje. Pueden averiguarlo por ustedes mismos”, comentó el actor entre risas. Meyers comentó que al no revelar de quién se trataba, estaba haciendo promoción para que la gente vaya a los cines a averiguarlo.

“Recuerdo estar en el set y decir, ‘¡Guau! Oh, espera un minuto. No, eso no es real”, añadió el actor en su narración.

Recordemos que los actores tienen que estar en constante entrenamiento para mantener la forma. No obstante, Andrew Garfield y Tobey Maguire no son parte del UCM y solo aparecieron en cámaras para este proyecto en específico.

Es normal que hayan recibido ayuda de parte del departamento de vestuario para lucir la musculatura del personaje.

