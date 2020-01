Marvel: Stephen Dorff y la crítica a la nueva película de ‘Blade’.

A pesar de que han pasado muchos años desde su primera película, los fanáticos de Marvel aún siguen amando al personaje Blade. Todos hemos sido testigos de como Deacon Frost murió en la primera película; sin embargo, el actor Stephen Dorff ha declarado en una reciente entrevista que se encuentra listo para volver a la franquicia.

Todos sabemos que el actor que le dará vida a Blade es Mahershala Ali, quien fue compañero de Dorff en una de las más recientes series ‘True Detective’. Debido a esto, han comenzado a circular rumores que indican que Dorff estaría interesado en un posible cameo en la película. Además, se pudo saber que es uno de los más animado en interpretar a Frost en un posible spin-off.

El actor ha revelado en una reciente entrevista que ha tenido conversaciones con los directivos de Marvel para desarrollar el tan esperado spin-off:

“En cierto punto hablamos sobre hacer una película propia de Deacon Frost, el director de la Blade original y yo, y él es un genio, Stephen Norrington, y en realidad nunca ocurrió porque Marvel tenía una nueva entidad y Kevin Feige estaba construyendo todo este nuevo universo que ha construido con éxito. No estaban interesados en una película oscura de Marvel pero quizás después de Joker y todo ese material, quizás empiece a ser tendencia.Definitivamente me encantaría reinventar a ese personaje porque ese personaje es alguien que soporta realmente el paso del tiempo. Aún habló de él 20 y tantos años después. Aún firmo fotos de Deacon Frost hoy en día, así que veremos hacia dónde va.”

Por otro lado, Dorff aclaró que no es muy fanáticos del género de superhéroes, lo que demuestra que solo está interesado en el personaje. Podemos ver como el actor se inclina más por películas de culto como ‘The Joker’.

“No soy el mayor fan del género de superhéroes, pero me encantó realmente lo que hizo mi amigo Joaquin Phoenix en Joker, y creo que probablemente va a ganar el Oscar por eso. Estoy realmente orgulloso de él por su trabajo ahí, y creo que hay lugar para contar otras historias. Es solo que no soy fan de las grandes reuniones, como 50 personajes en una imagen de una película, es demasiado para mí. Pero de nuevo, tengo 46 años y soy mayor. Ya no soy un niño así que si fuese un niño, probablemente me encantaría.”

Una de las preguntas más esperadas en la entrevista fue sobre su opinión acerca del nuevo Blade (Mahershala Ali). Dorff no tuvo más que buenas palabras hacia su compañero.

“Le vi después de que se anunciase en la Comic Con 2019 y estoy feliz por él. Creo que hará un gran trabajo con Blade y reinventando la franquicia. Probablemente debería haberse hecho hace tiempo, pero creo que es bueno para él.Estoy seguro de que le hará justicia. Tener a semejante actor en el papel de Blade para esta nueva generación, será genial.”