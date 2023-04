La serie “She-Hulk” fue la que se encargó de romper la cuarta pared en el UCM y develó que la productora tiene diferentes planes para el futuro de sus personajes. Pese a ser una de las más criticadas por parte de los fans, ya que solo cuenta con 33% de votos positivos en el portal Rotten Tomatoes, ha sido crucial para darle espacio a varios personajes.

Por ejemplo, Daredevil, tras su aparición en la serie, obtuvo su propia producción, la cual ya se encuentra en etapa de rodaje en Nueva York. Las teorías apuntan a que She-Hulk aparezca en esta nueva serie de Disney Plus como personaje secundario.

Tatiana Maslany habla acerca del futuro de She-Hulk

Curiosamente, la actriz Tatiana Maslany no sabe qué es lo que sucederá con el personaje. En una reciente entrevista para el medio ComicBook, comentó que siente “que Internet sabe más que yo”.

“Pero me encantaría ver qué, me encantaría ponerla, ya que muchos otros actores vinieron a nuestro programa y cambiaron el tono de su personaje. Ponlo en un escenario totalmente diferente, un universo diferente. Lo que es tan divertido sobre el universo Marvel es que hay varios. Hay un multiverso, no sé si lo saben, pero hay un multiverso. Pero ponerla en una situación que es muy poco probable, creo que eso ser súper divertido. Lo que pasa con She-Hulk, para mí, es que está tan fuera de lugar, y esa fuera de lugar, creo que tiene piernas”, añadió.

¿Te imaginas a She-Hulk en otra producción de Marvel? La serie tomó un rumbo cómico y sería un tanto extraño verla luchar contra un villano muy serie como Thanos o Kang, o quizás ponerla en una historia junto a los Guardianes de la Galaxia.

“Quiero decir, es realmente lo que me atrajo en primer lugar, que fue: no esperaba esto. No esperaba este personaje. No esperaba adónde va. No esperaba estos pequeños momentos extraños en los que llega... Entonces, para mí, realmente se trata de estar sorprendido, ¿sabes? Porque es tan irreverente. Entonces, si estoy embarazada o si quiero algo en particular, probablemente la mejor opción sea hacer exactamente lo contrario”, finalizó la actriz.

