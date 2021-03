Todo va quedando listo para el estreno de The Falcon and the Winter Soldier. Marvel Studios inició con pie derecho el 2021 con el estreno de la primera temporada de WandaVision, el 19 de marzo comienza a emitirse la serie de Falcon y el mayo llega oficialmente la cinta Black Widow a los cines tras un retraso por el coronavirus.

El nuevo calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

Aquellos que ya vieron la serie de Wanda, notaron que conectó directamente con dos otras producciones. Los mismos encargados anunciaron que Capitana Marvel 2 conecta con la escena post-créditos de Monica Rambeau.

Por otro lado, el final en donde se ve a Wanda leyendo el Darkhole conectaría con Doctor Strange 2. Este es el libro de donde la Bruja Escarlata aprenderá más acerca de los multiversos.

The Falcon and the Winter Soldier, por su lado, también conectará con otras series y películas. Malcolm Spellman, guionista principal de la serie, comentó en una entrevista con Entertainment Weekly lo siguiente: “Puedo pensar en tres [proyectos] de los que no puedo hablar”.

Lamentablemente, no se especificó qué series o películas serán. Teniendo en cuenta de que no se trata de una serie un tanto más policial o de agentes secretos, podría conectar con Hawkeye o Armor Wars.

The falcon and the Winter Soldier trae de regreso a Zemo

Wanda, Vision, Agatha Harkness y a Darcy Lewis ahora les toca quedarse en el banquillo para darle paso a otros importantes personajes del UCM como Falcon, Winter Soldier, Zemo y Sharon Carter.

Así es Daniel Brühl, el actor que interpretó a Zemo, vuelve a su papel pero ahora sí como un real villano. Recordemos que en Civil War este personaje fue el causante del conflicto entre Capitán América y Iron Man.

A través de la revista Empire, el actor comentó que el personaje tendrá un importante cambio de apariencia y de forma de pensar.

“No es solo la máscara, es el disfraz. Hace algo con él como un todo. Ha evolucionado. Ahora es un hombre diferente”, explica en la entrevista con Empire.

Recordemos que en agosto de 2020, el actor se refirió también al respecto cuando promocionaba The Alienist: Angel of Darkness. “Fue divertido porque Angel of Darkness fue la primera vez que revisé algo y volví al mismo proyecto de nuevo, o para seguir interpretando ese papel. Y luego, mientras filmaba Angel of Darkness, recibí la noticia de que querían que volviera para filmar The Falcon and the Winter Soldier. Recuerdo que Kari Skogland, la directora, vino a Budapest y grabamos algo conmigo siendo Zemo, y estaba muy feliz y entusiasmado de ver la máscara. Estaba increíblemente emocionado de regresar porque recuerdo que me divertí mucho estando en algo completamente diferente y explorando el MCU y ser parte de eso”, comentó en una entrevista con el medio Collider.

