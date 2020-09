El coronavirus sigue causando estragos en los estrenos de Marvel. La Casa de las Ideas confirmó que The Falcon and the Winter Soldier, una serie exclusiva para la plataforma de streaming Disney+, fue postergada para 2021.

El plan original de Marvel era hacer que The Falcon and the Winter Soldier sea la primera serie en estrenarse después de Avengers: Endgame, donde el Capitán América (Chris Evans) entregó su escudo a Sam Wilson para que continúe su legado.

A través de la página de la serie en Disney+, Marvel confirmó lo que muchos temían y The Falcon and the Winter Soldier pasará a formar parte del catálogo el próximo año. Esto deja a WandaVision como la primera serie de Marvel en salir después de la muerte de Thanos en la pantalla grande.

Hablando de las producciones de Marvel, WandaVision compartió un nuevo tráiler el domingo en el que tenemos una mejor idea de cómo Vision volvió a la vida en la serie de la Bruja Escarlata.

MARVEL | Nuevo villano

¿Cuál será el siguiente gran villano del Universo Cinematográfico de Marvel tras Thanos? Hay muchos rumores al respecto, pero todo apunta a que sería Kang el Conquistador, cuya presentación estaría programada para la tercera película de Ant-Man.

El portal Deadline informó que Marvel ya habría incorporado al elenco de Ant-Man 3 al actor Jonathan Majors para que encarne a Kang el Conquistador. Este villano sería quien marque la pauta del resto de películas de la Fase 4 del UCM.

Cabe precisar que el director de la película de Marvel, Peyton Reed, había afirmado que Ant-Man 3 sería más grande que las dos entregas anteriores.

“Estamos trabajando en la pandemia. Hay algunas cosas realmente, realmente, muy emocionantes en desarrollo, por supuesto no puedo hablar de ninguna por el momento. Esa es la situación con Marvel. Creo que la tercera película de Ant-Man va a ser mucho más grande, mucho más importante que las primeras dos y tendremos un aspecto visual muy diferente”, declaró para The Jess Cagle Show.