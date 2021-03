Marvel Studios ya dio inicio a la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores. WandaVision ya cerró la emisión de su primera temporada, mientras que The Falcon and the Winter Soldier recién ha comenzado a competir sus primeros capítulos. Estas dos producciones son las que se han encargado de exponer la situación de la Tierra luego del chasquido de Hulk.

La mitad del universo regresó pero hay un problema. Durante estos cinco años de anarquía, ha nacido un grupo terrorista llamado Flag Smasher que busca hacer caer a los gobiernos y por ende las fronteras.

Como es de esperarse, los héroes de Marvel deben luchar contra estos personajes modificados con el suero de Capitán América. Falcon y Bucky decidieron ir por su cuenta mientras que John Walker, el nuevo Capitán América, y Battlestar todavía están bajo el mando de las autoridades de los Estados Unidos.

¿Quién es Battlestar?

El nuevo compañero de John Walker ha llamado la atención de los fans por su capacidad de luchar contra super soldados pese a no contar con poderes. Por lo pronto, no se sabe si recibió el suero o simplemente se trata de agentes del ejército muy entrenados.

Su nombre es Lemar Hoskins y apareció en los cómics de Capitán América en 1986 pero obtuvo su alias de Battlestar en 1988. Sirvió en el ejército de los Estados Unidos y se unió junto a Walker en el proyecto PowerBroker, el cual se encargaba de crear a nuevos super hombres con el suero que transformó a Steve Rogers.

Recordemos que este suero sí logró ser replicado gracias a los experimentos en Isaiah Bradley. Este otro personaje es conocido en los cómics como Black Captain America y sirvió en la guerra de Vietnam.

Por lo pronto, no se sabe que tan fiel sea la serie a los cómics. Todavía está pendiente conocer más acerca de Walker y Hoskins.

Conoce a Power Broker, el villano de “The Falcon and the Winter Soldier”

El Power Broker original es Curtiss Jackson. El personaje de Marvel apareció por primera vez en Machine Man #6 de 1978, como miembro del sindicato criminal comercial llamado The Corporation. Asumió el manto de Power Broker en The Thing #35 de 1986, pero no ganaría popularidad hasta su aparición en la trama del Capitán América.

Power Broker, con ayuda del científico Karl Malus, creó un proceso mediante el cual pudo mejorar a los sujetos normales con superfuerza. Fue así como John Walker obtiene sus suporpoderes para convertirse en Super Patriota y, posteriormente, asumiría el papel de Capitán América para servir al gobierno de los Estados Unidos.

Tiempo después, Power Broker es descubierto como uno de los agentes de Red Skull. US Agent, la nueva identidad de John Walker, logra arrestarlo, pero Power Broker acaba siendo asesinado por Punisher.

¿Cómo influirá Power Broker en The Falcon and the Winter Soldier? Podemos intuir que está detrás de las superhabilidades de los miembros de Flag-Smashers. Vale la pena señalar que hasta ahora no hay explicación de cómo John Walker tiene las capacidades físicas para asumir el rol del Capitán América. Quizá Power Broker y su método para crear supersoldados tengan algo que ver.

