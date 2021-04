Actualmente, se está emitiendo la serie The Falcon and the Winter Soldier a través de Disney Plus. Esta nueva serie es la segunda de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, luego de WandaVision. Sebastian Stan y Anthony Mackie volvieron a sus respectivos papeles en esta producción.

Por supuesto, los fans están a la espera de una intervención mayor del Soldado de Invierno para que de su salto heroico en el UCM. Por lo pronto, ya se sabe que él no será el siguiente Capitán América pero sin duda hace muy buena dupla con Sam Wilson (Falcon).

Ante el alza de popularidad de Stan, el actor comentó a BBC Radio 1 que con frecuencia los fans le piden transformarse en el Soldado de Invierno.

“Sucede en las cafeterías. Pasa mucho. Y siempre es muy divertido. A veces tienes que mirar a la gente a la cara y decir: ‘No, no me convertiré en el Soldado del Invierno cuando digas eso’. Puedes seguir diciéndolo y tal vez deberías decirlo, quizás sea un momento que ambos necesitamos vivir juntos, aquí y ahora. Pero no pasará ninguna locura”.

Recordemos que hay una serie de palabras que activaban al Soldado de Invierno en las películas de Marvel. En Civil War se le utiliza como arma para desestabilizar al equipo de los Vengadores.

¿Sharon Carter fue traicionada por Capitán América?

En este nuevo estreno de la serie de Falcon ha sorprendido a los fans con la aparición de varios personajes. El primero en sumarse al equipo de héroes fue Baron Zemo, aquel villano que enfrentó a los Vengadores en Civil War.

Por otro lado, Marvel Studios también se guardaba una gran sorpresa para el final del capítulo. Ayo, una agente del servicio secreto de Wakanda, ha llegado para eliminar a Zemo, ya que este último fue el causante de la muerte del padre de T’Challa.

No obstante, el personaje que más llamó la atención fue Sharon Carter. Pese a que ha apoyado a Falcon y el Soldado de Invierno todavía se pone en duda si es una aliada o una villana.

Actualmente, se oculta en la ciudad Madripoor luego de haber traicionado a los Estados Unidos al robar equipamiento de los Vengadores. Lamentablemente, no pudo limpiar su nombre y reputación porque fue eliminada por el chasquidos de Thanos.

Pero causa extrañeza ver que Capitán América tampoco haya tomado acciones para ayudar a su compañera. Recordemos que ella es la sobrina de Peggy Carter. Habrá que esperar al estreno de los siguientes capítulos para conocer más acerca de su trágica historia.

