“Thor: Love and Thunder” se estrenará el 8 de julio en cines. Será una de las cintas más importantes de la fase 4, ya que se espera que será el último episodio de Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel. Todo parece indicar que será reemplazado por Jane Foster.

En los avances, se destaca a la actriz Natalie Portman como Mighty Thor cargando el martillo, lo cual podría significar la despedida de Chris Hemsworth como el dios del trueno en el UCM.

Pero esta no es la única sorpresa de la cinta. Hay actores que simplemente no volverán a sus papeles, pese a que sí podrían ser mencionados, como Loki. Tom Hiddleston no será parte del proyecto, pero quedará tatuado en la espalda de Thor, según la escena del Olimpo que se ve en el primer tráiler.

Otro de los actores que no vuelve en este proyecto cinematográfico es Jeff Goldblum. Durante la promoción de Jurassic World Dominion, respondió a la pregunata si volvería a la pantalla grande como el Gran Maestro.

“¿Voy a estar en Love and Thunder ? La verdad, y puedo decirlo ahora porque salió el tráiler, aparezco en él. Es mi papel más desafiante hasta la fecha, y creo que mi mayor logro. No se me ve, visualmente. Nunca me ves. Y no me escuchas. Tampoco me mencionan, creo, en ninguna escena. Me siento, solo vibratoriamente. Depende del espectador captar eso... Pero sentirás algo. Y ese seré yo”, detalló en la entrevista con el medio Esquire.

Tráiler de “Thor: Love and Thunder”

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.