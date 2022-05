Solo faltaba él. Marvel Studios había compartido un primer teaser de “Thor: Love and Thunder”, en donde se confirmó el regreso de Jane Foster a la pantalla grande; no obstante, no se sabía quién sería el villano a vencer.

Pues la productora tiene entre manos a uno de los personajes más poderosos que pasarán por el UCM: Gorr, el Dios Carnicero o asesino de dioses. En el primer tráiler logramos ver el cadáver de Falligar the Behemonth y se espera que haya muchas más víctimas en el proceso.

Jason Aaron, cocreador del personaje en los cómics, compartió un contundente mensaje para los fans: “Todos los dioses morirán”, escribió en redes sociales tras el estreno del segundo tráiler oficial de la cinta.

All gods will die. https://t.co/8l5B27mIQG — Jason Aaron (@jasonaaron) May 24, 2022

Este personaje fue creado en el año 2013 por Aaron y Esad Ribic, y su primera aparición que en el cómic Thor: God of Thunder #2. Se desconoce de qué planeta proviene, pero declaró la guerra a los dioses por no ayudar a su pueblo.

Su planeta es árido, con pocos recursos y lleno de amenazas. Cuando su familia murió se convenció de que los dioses no existían y esto le costó la expulsión de su tribu. Desde ese momento, comenzó a cazarlos por el universo.

Tráiler de “Thor: Love and Thunder”

