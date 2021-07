A través de Disney Plus ya se comparte las primeras series de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Comenzó con “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”; y recientemente, se cerró la emisión de primera temporada de “Loki”.

El capítulo 6 de la última serie presentó a uno de los personajes más poderosos de los cómics: Kang el Conquistador. Loki y Sylvie llegaron al ‘Fin del mundo’ para asesinarlo, pero este villano ya los estaba esperando.

Se reveló que él es el responsable de poner orden en la línea del tiempo con el objetivo de detener la guerra de los multiversos. No obstante, la guerra contra él no será igual que la de Thanos.

Los diferentes multiversos tendrán que enfrentar a su variante respectiva mientras que aparecer otro poderoso personaje en la trama. Estamos hablando de Dr. Doom. Recordemos que Marvel ya anunció que trabajan en la producción de la nueva saga de Los Cuatro Fantásticos.

Nathaniel Richards (Kang) conoce acerca de la tecnología de la Tierra 616 y logra desarrollar los viajes en el tiempo. Por si todavía no lo has notado, el personaje es familiar de Reed Richards (el líder de Los Cuatro Fantásticos).

Él sería el responsable de introducir a los mutantes en el UCM, luego de que en su viaje al pasado de Egipto cuidara de un joven mutante llamado En Sabah Nur, más conocido como Apocalipsis.

Dr. Doom también se sumaría al UCM pero en una de sus versiones más poderosas.

La directora de “Loki” comenta acerca la conexión con “WandaVision”

Se caen las últimas teorías sobre la guerra de los multiversos de Marvel. “Loki” finalizó con una importante revelación: Kang murió debido a que estaba aburrido de controlar el tiempo y se ha desatado la locura de los multiversos.

Según lo que hemos visto en esta serie, la segunda cinta de Doctor Strange conectará con esta producción y allí tendrá un importante rol Scarlet Witch. Recordemos que en la serie “WandaVision” se transformó el personaje tras robarle los poderes a Agatha Harkness.

Justamente, un fan descubrió que en el minuto 27:30 de los últimos capítulos de ambas series se escuchan los truenos del rompimiento de la línea temporal. No obstante, la directora de “Loki” aclaró que solo se trata de una coincidencia.

“Interesante. Definitivamente fue una coincidencia de nuestro lado. Estábamos en post [producción] básicamente cuando WandaVision salió a la televisión, así que creo que probablemente sea una coincidencia”, detalló Kate Herron.

“Sin embargo, no querría cerrar ninguna teoría, es algo divertido”, añadió. De esta forma, las teorías se caen pero quedará como una curiosidad que tranquilamente puede ser canon en la fase 4 de Marvel.

