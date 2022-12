Marvel Studios dará inicio a la fase 5 en febrero de 2023 con el estreno de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. En esta cinta se presentará al villano que le dará forma al universo cinematográfico hasta 2026: Kang el Conquistador.

Al tratarse de la saga multiversal o del multiverso, muchos fans esperan ver de regreso a varios personajes de pasadas películas como variantes. Por un lado, Patrick Stewart podría volver a interpretar a Profesor X, mientras que John Krasinski podría vestir el traje de Reed Richards.

Recordemos que en la cinta “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se pudo ver al equipo de Illuminatis que protegían una Tierra alterna. Allí se encontraba Richards (Krasinski) como la mente maestra detrás de todo el avance tecnológico de este grupo de superhéroes.

Lamentablemente, Marvel Studios todavía no ha contactado con el actor para que vuelva a interpretar al Hombre Elástico en la siguiente cinta de “Los 4 Fantásticos”. El mismo actor comentó lo siguiente en una entrevista para el medio The Wrap.

John Krasinski declara que no ha tenido contacto con Marvel

“No hemos tenido ninguna discusión. La única ocasión fue durante la penúltima semana de grabaciones de la tercera temporada de Jack Ryan. Kevin Feige me llamó y me preguntó si iría a Los Angeles y grabar durante un día”, comentó.

“Fue un honor para mí. Volé desde Budapest cuando terminamos las grabaciones y fui directo al set de Doctor Strange. Soy un gran fan de ese mundo, por lo que jugar con ese personaje durante un día fue bastante emocionante”, finalizó.

