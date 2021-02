Hace solo unos días, Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya compartieron en redes sociales el título oficial de Spider-Man 3. La nueva cina de Sony y Marvel llevará el título de Spider-Man: No Way Home.

Ya se está rodando la siguiente producción del Hombre Araña y se cree que se abordará el tema de los multiversos. No obstante, se ha descartado la idea de que Andrew Garfield y Tobey Maguire sean parte de la producción.

Por otro lado, Holland ha confirmado que cerrará contrato con Marvel luego del estreno de Spider-Man: No Way Home. Se cree que todavía participará en las cintas del UCM pero como cameos o en un papel secundario.

Gq-magazine.co.uk entrevistó a Robert Downey Jr. y le preguntó sobre su experiencia en el UCM y qué es lo que piensa de la situación de Holland.

“Mira, Tom no interpretará a Spider-Man cuando tenga 37 años. Al menos espero que no. Y cuando estás en el MCU, hay una sensación de que toda la vida comienza y termina. Pero también hay vida afuera. Puedo confirmar esto. Estuve allí, hice eso, obtuve la camiseta. Es gracioso, me encontré con Keanu [Reeves] el otro día, en algún lugar de Malibú, creo, y me dijo que acababa de filmar The Matrix de nuevo”, comentó en la entrevista.

“Lo que estoy diciendo es que hubo un Spider-Man antes de Tom Holland y habrá un Spider-Man después de Tom Holland. Eso es un hecho, Tommo. Perdón”, añade.

Ha nacido un nuevo personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel. WandaVision ha respondido a muchas preguntas de los fans en el estreno del capítulo 8 de la primera temporada.

Ya está disponible el episodio en Disney Plus, la plataforma de streaming de series y películas de la marca del ratón. En este estreno, Marvel por fin explica cómo es que Wanda obtuvo sus poderes.

Realmente desde niña ya tenía predisposición a ser una bruja pero la gema de la mente finalmente le potenció los poderes que eventualmente terminaron por consumir a todo Westview por la tristeza de perder a Vision.

Pero lo más impactante llega al final. Wanda no ha robado al cadaver de Vision; sino que ha creado su propia versión de su amado con sus poderes de Scarlet Witch. El cadaver todavía lo tiene cautivo S.W.O.R.D.

En las escenas post-créditos se puede ver que Hayward activa a White Vision con la energía de unos de los drones que Wanda había modificado con sus poderes.

¿Quién es White Vision?

Se trata de la versión blanca de Vision. En el caso de WandaVision, es el cadaver de Vision que vuelve a tomar vida sin la gema de la mente en su frente. La energía de Wanda corre por sus circuitos y comienza a moverse en las escenas post-créditos.

En el año 1989, John Byrne publicó Vision Quest. Una aventura de los Vengadores en donde Inmortius, un viajero del tiempo, manipula a agentes del gobierno de los Estados Unidos para que armen de nuevo a Vision.

Los Vengadores recuperan el cadaver de Vision y Hank Pym lo reconstruye pero solo con el color blanco. Esta nueva versión del personaje no cuenta con un alma ni la misma personalidad de Vision sino que solo es una máquina.