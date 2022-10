Cuando Thanos le sacó la gema de la mente a Vision, el cuerpo fue llevado a ser estudiado por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ante esta situación, Wanda tomó la decisión de robar su cuerpo y crear una realidad de bolsillo en Westview. Así es como parte la serie de Marvel en Disney Plus, “WandaVision”.

Al final se revela que Vision, aquel creado por Wanda terminó enfrentándose a sí mismo (aquel cuerpo que dejaron sin vida). No obstante, en el último episodio nunca se aclara qué es lo que sucedió con White Vision.

Todo esto se explicaría en la nueva serie de Marvel Studios llamada “Vision Quest”. Según detalla el medio Variety, el actor Paul Betany volverá a interpretar al personaje y podría cruzar su camino con nuevos Vengadores.

¿De qué trata “Vision Quest”?

Marvel traería de regreso a Paul Bettany en “Vision Quest”, nueva serie de Disney Plus. (Foto: Disney Plus)

Según detalla el medio ComicBook, la serie partiría desde el momento en el que White Vision salió volando en dirección desconocida. Por lo pronto, se trata de un título provisional.

El medio Screen Rant detalló que se comunicaron con Marvel para conocer más al respecto, pero no recibieron respuesta. Habrá que esperar para saber si conectará esta historia con la serie de Agatha Harkness.

“Fue una culminación hermosa para todas estas cosas que Lizzie y yo hemos hecho juntos. Realmente encontramos un camino para nosotros mismos, y esto tenía un tono diferente al de esas películas. Pero nunca se sabe con Marvel, si has terminado o no. Así que no quiero llamarlo el final todavía”, detalló Paul Bettany en una pasada entrevista para el medio Deadline.

