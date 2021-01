El Universo Cinematográfico de Marvel es mucho más complejo de lo que te imaginabas. Los Vengadores se han metido en muchos problemas contra villanos pero ahora se enfrentan a fenómenos que la ciencia no puede explicar.

Iron Man, en su momento, se enfrentó a terroristas que utilizaban su tecnología armamentística pero con la llegada de Thanos y otros personajes de fuera de la Tierra todo se complicó. WandaVision nos muestra lo que sucedió luego del chasquido de Hulk, el cual trajo de regreso a la mitad de la vida del universo con las gemas del infinito.

Mientras que WandaVision avanza, las cosas se van poniendo más extrañas. Te advertimos que las siguientes líneas contienen spoilers acerca del último episodio de la serie de Disney Plus. Recientemente, se dio a conocer los detalles acerca de la nueva realidad alternativa.

Aquellos que han seguido la serie saben que Wanda y Vision viven en una realidad alterna que emula una sitcom de los años 50. No obstante, el capítulo 4 comienza con la revelación de que todo sucede luego del chasquido de Hulk, el cual trajo de regreso a los desaparecidos por Thanos.

Monica Rambeau fue uno de personajes que volvieron luego de cinco años solo para darse con la sorpresa de que su madre ha fallecido tres años atrás. El planeta Tierra es un caos mientras que las diferentes entidades de los Estados Unidos están buscando explicaciones.

La gente debe reinsertarse en su nueva vida luego de haber estado ausentes por cinco años. En Spider-Man: Far From Home vimos que no fue tan traumático, mas bien cómico, el regreso de los desaparecidos.

Sin duda, WandaVision nos muestra el lado oscuro del uso de las gemas del infinito.

