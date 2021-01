Entre los personajes secundarios del Universo Cinematográfico de Marvel que se han ganado la simpatía de los fans está Darcy Lewis, papel interpretado por Kat Dennings. Ella es la mejor amiga de Jane Foster, la científica novia de Thor.

Lamentablemente, todavía no se ha confirmado si la actriz volverá al UCM en la cinta de Thor: Love and Thunder. Pese a esto, sí ha sido considerada para la sere exclusiva de Disney Plus WandaVision.

¿Qué ha estado haciendo este personaje en todo este tiempo? ¿Fue borrada por el chasquido de Thanos? Pues todas estas preguntas y mucho más se revelará el 15 de enero, fecha de estreno de la serie.

“Ahora se ha convertido en la Dra. Darcy Lewis”, explicó Matt Shakman, director de la primera temporada de WandaVision. “Entonces, ella es una verdadera experta en su campo”, añade.

“Tienen un misterio que resolver. Tienen tantas preguntas y ninguna respuesta “, explicó Jac Schaeffer, el showrunner dela serie. Se ha confirmado la participación de la actriz pero ella todavía sigue sin responder al respecto, todo parece indicar que busca mantener todo en secreto.

“Siento que ya lo habría escuchado. Así que, literalmente, mi respuesta es que no tengo idea, tengo incluso menos idea de la que tenía antes”, fue lo que explicó Dennings al medio Entertainment Tonight sobre su regreso al UCM.