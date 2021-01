Tras el cierre de Star Wars: The Mandalorian, la atención de los usuarios de Disney Plus pasó a WandaVision. Esta es la nueva serie de Disney Plus que da inicio a la fase 4 del universo cinematográfico de los Marvel.

¿Deseas saber todos estrenos que llegarán a Disney Plus en febrero? Pues la plataforma compartió todas las series y películas del siguiente mes.

Estrenos de febrero en Disney Plus

Películas

Maravillas Ocultas de África - 12 de febrero

Ahí viene Cascarrabias - 12 de febrero

Mini Campeones - 19 de febrero

Flora y Ulises - 19 de febrero

Series

Los elegidos de la gloria - 5 de febrero

Conecta y Canta

Bia: Un mundo al revés

Soy Luna: El último concierto

WandaVision

Muppets Ahora

Por dentro de Pixar

Secretos Veterinarios - 12 de febrero

Glee temporadas 1 a 6 - 19 de febrero

Mickey Go Local (Cortos), primera temporada - 19 de febrero

Misterios del Inframundo - 19 de febrero

Nat Geo Lab, primera temporada - 19 de febrero

Asombrosamente - 19 de febrero

Kyle XY - 26 de febrero

Recordemos que cuando finalice WandaVision, Marvel estrenará en marzo la serie The Falcon and The Winter Soldier, otra serie de la Fase 4 del UCM. Finalmente, en mayo llegará oficialmente a los cines Black Widow.

Inicialmente, se esperaba que esta película se estrenara en abril de 2020 pero se tuvo que postergar hasta el siguiente año. Te compartimos el calendario de estrenos de Marvel Studios hasta el 2023.

El nuevo calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

