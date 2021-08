Marvel: “What If...?” casi adapta la versión más horrorosa de Spider-Man

No todo es color de rosas en las oficinas de Marvel... Una historia de Spider-Man se consideró demasiado oscura para la serie animada What If ..?, que llegará el 11 de agosto a la plataforma Disney Plus.

Los episodios de antología en What If...? aprovecharán el Multiverso de Marvel para presentar a los espectadores versiones extrañas y retorcidas del UCM. Hay una línea temporal en la que Peggy Carter se convierte en un súper soldado en lugar de Steve Rogers, Tony Stark se asocia con Killmonger e incluso con una versión inspirada en los cómics Marvel Zombies.

Naturalmente, Marvel Studios no aprobó todas las ideas. El escritor principal AC Bradley admitió en una entrevista para Post-Credit Podcast una historia tan oscura de Spidey que no veremos en Disney Plus.

“Un par de episodios que fueron demasiado oscuros. Hubo una historia original de ‘What If’ donde Spider-Man se convierte en una araña real, y eso era demasiado oscuro y demasiado horroroso para... PG-13 (audiencia menores de 13 años, según la clasificación estadounidense)”, señaló Bradley.

MARVEL | Tráiler de What If...?

En la entrega What If...? #88 de las historietas de Marvel, Peter Parker y su hijo mutaron en monstruosas criaturas que se vieron obligadas a huir a la Escuela de Xavier para Jóvenes Dotados antes de que sus mutaciones abrumaran su humanidad.

Marvel Studios jugó con una idea similar en Edge of Spider-Verse #4 de 2014 , que presentaba variantes de Spider-Man de todo el Multiverso. Escrita por Clay McLeod Chapman y con arte de Elia Bonetti, esta historia presenta un retorcido Reverse Spider-Man, un adolescente maltratado mordido por una araña genéticamente modificada y transformado en algo mucho menos que humano.

Portada de What If...? dedicada a Spider-Man

Sea como fuese, la sola imagen resulta muy aterradora para la audiencia de todas las edades. Ojalá un día Marvel o Disney se apunten a hacer realidad estas versiones para la gente adulta.

