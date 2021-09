No cabe duda que “What If...?” es una de las series más extrañas del Universo Cinematográfico de Marvel. A diferencia de otras producciones de los Vengadores no sigue la misma línea temporal, sino que se centra en contar diferentes multiversos tras algunos elementos que cambiaron en la historia.

Como es de esperarse, muchos fans se han preguntado quién es realmente el protagonista de esta serie. Pues el capítulo 8 nos lo deja en claro: The Watcher es quien narra las diferentes historias de los multiversos.

En pasados episodios, vimos que solo observa cómo los Vengadores toman diferentes decisiones que cambia el rumbo de sus vidas. No obstante, en el episodio de Doctor Strange ya habíamos visto que logró comunicarse con los personajes.

En esta ocasión, Ultron logra encontrarlo gracias a las gemas del infinito y este último jura eliminarlo y aterrorizar todos los multiversos. La gran pregunta cae de madura: ¿cómo Ultron consiguió las gemas del infinito?

La versión más poderosa de Ultron

Quizás uno se imagina un gran combate contra los portadores de las diferentes gemas; no obstante, Marvel Studios solo nos muestra una escena para justificar la posesión de las gemas.

Básicamente, tras eliminar a los habitantes del planeta Tierra, un personaje se le aparece por atrás: Thanos con el guantelete del infinito. No hubo un combate, simplemente con su rayo logró partirlo a la mitad y se fusionó con las demás gemas.

