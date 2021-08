No cabe duda que “What if..?” ha generado gran expectativa entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. Aquellos que han seguido los 13 años de películas de los Vengadores, podrán conocer las más alocadas historias de sus héroes en esta serie animada.

Básicamente, se trata de una producción que se centrará en las historias que jamás veremos en la pantalla grande, quizás de multiversos. Por ejemplo, qué pasaría si hay una infección zombi en el UCM y los Vengadores se vuelven villanos.

También hemos visto en los avances a T’Challa como Star Lord y otros papeles que se han intercambiado. Como es de esperarse, muchos fans se preguntan si conectará esta serie con la fase 4.

¿”What if...?” será canon en el UCM?

Recordemos que Loki fue quien desató la locura de los multiversos tras su visita al ‘Fin del tiempo’. Cuando cae Kang, se escucha la ruptura de la línea del tiempo y se da por iniciado la guerra multiversal.

Podría inclusive aprovecharse este estreno para la presentación de escenas post-créditos de otras producciones de los Vengadores. Brad Winderbaum, productor de “What if..?” intentó evitar la pregunta al respecto en una entrevista para Cinemablend.

“Quiero decir, hay ‘una’ escena posterior a los créditos”, solo atinó a decir. ¿Será que Marvel tiene en sus planes introducir esta serie en el canon oficial de los Vengadores?

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.